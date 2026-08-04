Sinsheim – Lions Club spendet 500 Euro



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Garten der Schmetterlingskinder“

Die Übergabe des symbolischen Spendenschecks fand am 03.08.26 direkt vor Ort im „Garten der Schmetterlingskinder“ statt.

Dieser „Garten“ ist ein Ort des Gedenkens und Trostes. Er bietet Eltern, die ihr Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben, einen geschützten Raum für ihre Trauer. Die Spende des Lions Clubs fließt direkt in die Pflege und den weiteren Ausbau dieser wichtigen Anlage.

„Es ist uns ein großes Anliegen, dieses Projekt zu unterstützen“, betonten die drei Vertreter des Lion Clubs, Dr. Maria Bitenc, Markus Epp und Wolfgang Schneider bei der Übergabe. „Der Garten schenkt betroffenen Familien in schweren Zeiten Halt und Zuversicht. Diese Arbeit verdient unseren höchsten Respekt.“

Oberbürgermeister Marco Siesing und der Leiter der Friedhofsverwaltung Marco Fulgner nahmen die Spende dankend entgegen: „Diese Zuwendung hilft uns enorm dabei, den Garten als einen Ort der Ruhe und Würde zu erhalten. Wir danken dem Lions Club von Herzen für dieses Zeichen der Mitmenschlichkeit.“

Der Lions Club engagiert sich seit Jahren für soziale und kulturelle Projekte in der Region.

Bild (Stadt Sinsheim): Hauptamtsleiter Marco Fulgner (l.) nahm gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Marco Siesing (r.) und den Vertretern des Lions Club Markus Epp, Dr. Maria Bitenc und Wolfgang Schneider die Spende des Lions Club für den „Garten der Schmetterlingskinder“ entgegen.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 20:52