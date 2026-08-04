Mannheim: Wendemanöver führt zu Unfall mit Straßenbahn – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag ereignete sich um kurz nach 17 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 79-Jähriger mit einem Citroen auf der Casterfeldstraße aus Neckarau kommend in Richtung Mannheim-Rheinau. Auf Höhe der Einmündung der Friedelsheimer Straße fuhr der Mann verbotenerweise auf das Gleisbett der Straßenbahn, um zu wenden. Dabei übersah er die herannahende Straßenbahn und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroen gegen eine Ampelanlage geschleudert. Der 79-Jährige musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:18