Mannheim – Mittwochstisch der KinderVesperkirche zieht um



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – EKJM: Nach den Sommerferien findet der Mittwochstisch an anderem Ort statt. Dort ist

er Teil der Ganztagsbetreuung der Waldhofgrundschule mit Außenstelle Luzenberg

14 Jahre lang fand der ganzjährige Mittwochstisch der KinderVesperkirche,

den Leiterin Svenja Hauseur mit ihrem Team durchführt, in der Jugendkirche (Waldhof) statt. Bevor

er nach den Sommerferien an einem anderen nahen Ort weitergeführt wird, wurde er am Schuljah-

resende nochmal gefeiert: Mit Hüpfburg und Rutsche im Garten sowie als Überraschung für alle mit

einer großen Portion Eis von der Eismanufaktur Fontanella.

Als ganzjähriges Angebot der KinderVesperkirche hatte Stadtjugendreferentin Svenja Hauseur vom

Evangelischen Kinder- und Jugendwerk den Mittwochstisch entwickelt: Angemeldete Schüler:innen

auch aus der benachbarten Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg, kamen mittwochs in die

Jugendkirche am Taunusplatz. Dort konnten sie direkt im Anschluss an ihren Schultag ein warmes

Mittagessen genießen und bis 14 Uhr ausgiebig spielen und basteln. Dieses Angebot nutzten zeit-

weise mehr als 50 Schüler:innen: Das Team, bei dem sich auch Ehrenamtliche einbrachten, half bei

den Hausaufgaben und hatte ein offenes Ohr für das, was die Kinder erzählten.

Durch den regelmäßigen Kontakt entstand Vertrauen. So bot der Mittwochstisch einen guten Raum für Kinder und ent-

lastete zudem Familien bei Betreuungslücken. Dieses ganzjährige Angebot, betont KinderVesperkir-

chen-Leiterin Hauseur, war für die Schüler:innen als verlässlicher Ort mit vertrauten Personen und

guter Betreuung sehr wertvoll. Künftig schließen die Ganztagsschulen die Betreuungslücken.

Kooperation mit dem Diakonischen Werk: Ortswechsel für den Mittwochstisch nach den Sommerferien

Daher war für Svenja Hauseur und ihr Team der letzte Tag mit den Kindern in der Jugendkirche be-

wegend. Zugleich freut sie sich, dass der Mittwochstisch weiterhin stattfindet – angepasst an die ge-

änderten Rahmenbedingungen sowie ergänzt um weitere Angebote. Denn im September wird er für

und mit der Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg, in Kooperation mit der Schulkindbetreu-

ung des Diakonischen Werks Mannheim im Jugendtreff Luzenberg fortgesetzt.

Mittwochstisch der KinderVesperkirche wird Teil der Ganztagsbetreuung der Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg

Die Schullandschaft verändert sich. Durch die Umstellung auf die Ganztagsschule sind viele Schü-

ler:innen künftig bis in den Nachmittag hinein betreut, auch auf dem Luzenberg. Auf Wunsch der Au-

ßenstelle Luzenberg der Waldhofgrundschule wird der Mittwochstisch der KinderVesperkirche in de-

ren schulische Ganztagsbetreuung integriert. Damit bleibt das beliebte und gut nachgefragte Ange-

bot im Stadtteil. Denn die Schule liegt zwischen dem Ort der KinderVesperkirche mit ihrem bisheri-

gen Mittwochstisch (Jugendkirche) und dem künftigen Veranstaltungsort des Mittwochstischs (Ju-

gendtreff Luzenberg des Diakonischen Werks).

„Wir freuen uns sehr, dass der Kinder-Mittwochstisch im Rahmen unseres Ganztags erhalten bleibt“,

sagt Schulrektorin Silke Schmaler. „Diese Kooperation bereichert nachhaltig und schafft wertvolle

Bildungs- und Begegnungsräume. Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar und freuen uns auf

das neue Schuljahr.“

Mit einem Mittagessen und anschließend kreativen und sportlichen Angeboten wird der Mittwochs-

tisch der KinderVesperkirche dann in neuem Format im Jugendtreff Luzenberg stattfinden. Diesen

beliebten Treffpunkt können Kinder und Jugendliche sonst erst ab zehn Jahren besuchen. Doch

mittwochs gehört er dann den 43 Schüler:innen der 3. und 4. Klasse der Waldhofgrundschule, Au-

ßenstelle Luzenberg. Fotos vom letzten Mittwochstisch in der Jugendkirche: Emily Schulze (dv)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 20:48