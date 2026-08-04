  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Design ohne Titel
04.08.2026, 20:48 Uhr

Mannheim – Mittwochstisch der KinderVesperkirche zieht um

Design ohne Titel
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – EKJM: Nach den Sommerferien findet der Mittwochstisch an anderem Ort statt. Dort ist
er Teil der Ganztagsbetreuung der Waldhofgrundschule mit Außenstelle Luzenberg

14 Jahre lang fand der ganzjährige Mittwochstisch der KinderVesperkirche,
den Leiterin Svenja Hauseur mit ihrem Team durchführt, in der Jugendkirche (Waldhof) statt. Bevor
er nach den Sommerferien an einem anderen nahen Ort weitergeführt wird, wurde er am Schuljah-
resende nochmal gefeiert: Mit Hüpfburg und Rutsche im Garten sowie als Überraschung für alle mit
einer großen Portion Eis von der Eismanufaktur Fontanella.

Als ganzjähriges Angebot der KinderVesperkirche hatte Stadtjugendreferentin Svenja Hauseur vom
Evangelischen Kinder- und Jugendwerk den Mittwochstisch entwickelt: Angemeldete Schüler:innen
auch aus der benachbarten Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg, kamen mittwochs in die
Jugendkirche am Taunusplatz. Dort konnten sie direkt im Anschluss an ihren Schultag ein warmes
Mittagessen genießen und bis 14 Uhr ausgiebig spielen und basteln. Dieses Angebot nutzten zeit-
weise mehr als 50 Schüler:innen: Das Team, bei dem sich auch Ehrenamtliche einbrachten, half bei
den Hausaufgaben und hatte ein offenes Ohr für das, was die Kinder erzählten.

Durch den regelmäßigen Kontakt entstand Vertrauen. So bot der Mittwochstisch einen guten Raum für Kinder und ent-
lastete zudem Familien bei Betreuungslücken. Dieses ganzjährige Angebot, betont KinderVesperkir-
chen-Leiterin Hauseur, war für die Schüler:innen als verlässlicher Ort mit vertrauten Personen und
guter Betreuung sehr wertvoll. Künftig schließen die Ganztagsschulen die Betreuungslücken.

Kooperation mit dem Diakonischen Werk: Ortswechsel für den Mittwochstisch nach den Sommerferien

Daher war für Svenja Hauseur und ihr Team der letzte Tag mit den Kindern in der Jugendkirche be-
wegend. Zugleich freut sie sich, dass der Mittwochstisch weiterhin stattfindet – angepasst an die ge-
änderten Rahmenbedingungen sowie ergänzt um weitere Angebote. Denn im September wird er für
und mit der Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg, in Kooperation mit der Schulkindbetreu-
ung des Diakonischen Werks Mannheim im Jugendtreff Luzenberg fortgesetzt.

Mittwochstisch der KinderVesperkirche wird Teil der Ganztagsbetreuung der Waldhofgrundschule, Außenstelle Luzenberg

Die Schullandschaft verändert sich. Durch die Umstellung auf die Ganztagsschule sind viele Schü-
ler:innen künftig bis in den Nachmittag hinein betreut, auch auf dem Luzenberg. Auf Wunsch der Au-
ßenstelle Luzenberg der Waldhofgrundschule wird der Mittwochstisch der KinderVesperkirche in de-
ren schulische Ganztagsbetreuung integriert. Damit bleibt das beliebte und gut nachgefragte Ange-
bot im Stadtteil. Denn die Schule liegt zwischen dem Ort der KinderVesperkirche mit ihrem bisheri-
gen Mittwochstisch (Jugendkirche) und dem künftigen Veranstaltungsort des Mittwochstischs (Ju-
gendtreff Luzenberg des Diakonischen Werks).

„Wir freuen uns sehr, dass der Kinder-Mittwochstisch im Rahmen unseres Ganztags erhalten bleibt“,
sagt Schulrektorin Silke Schmaler. „Diese Kooperation bereichert nachhaltig und schafft wertvolle
Bildungs- und Begegnungsräume. Dafür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar und freuen uns auf
das neue Schuljahr.“

Mit einem Mittagessen und anschließend kreativen und sportlichen Angeboten wird der Mittwochs-
tisch der KinderVesperkirche dann in neuem Format im Jugendtreff Luzenberg stattfinden. Diesen
beliebten Treffpunkt können Kinder und Jugendliche sonst erst ab zehn Jahren besuchen. Doch
mittwochs gehört er dann den 43 Schüler:innen der 3. und 4. Klasse der Waldhofgrundschule, Au-
ßenstelle Luzenberg. Fotos vom letzten Mittwochstisch in der Jugendkirche: Emily Schulze (dv)

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 20:48

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    August 2026
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.