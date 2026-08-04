Mannheim: 19-Jähriger flüchtet bei Polizeikontrolle



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt mehrere Personen an der Kunsthalle.

Zuvor hatte es Hinweise auf einen Streit unter mehreren Männern gegeben.

Während der Kontrolle zog ein 19-Jähriger plötzlich seine Schuhe aus, warf seine Trinkflasche zu Boden und rannte davon.

Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Der Mann sprintete zunächst über die Tattersallstraße, entlang der Schwetzinger Straße weiter in Richtung Seckenheimer Straße.

In der Werderstraße konnte der Flüchtende schließlich festgenommen werden.

Er hatte dort vergeblich versucht, sich hinter einem geparkten Auto zu verstecken.

Der Grund für die Flucht wurde schnell klar.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Heidelberg wegen mehrerer Verstöße gegen das Konsumcannabisgesetz vor.

Der Mann wurde am Dienstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die den Haftbefehl gegen ihn in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der 19-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:43