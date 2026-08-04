Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Fahrzeugbrand hat am Dienstagabend (04.08.2026) auf der B9 bei Ludwigshafen für eine kurzzeitige Vollsperrung und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und der Anschlussstelle Oggersheim geriet ein Pkw in Fahrtrichtung Frankenthal in Brand und brannte nahezu vollständig aus.

Fahrer kann sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim bemerkte der 22-jährige Fahrer gegen 18:45 Uhr den Brand an seinem Fahrzeug. Es gelang ihm, den Pkw noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abzustellen und unverletzt zu verlassen.

Wenig später stand das Fahrzeug in Vollbrand und wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.

B9 während der Löscharbeiten voll gesperrt

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal vorübergehend vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde bereits am Autobahnkreuz Oggersheim abgeleitet. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Der ausgebrannte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Technischer Defekt als Brandursache vermutet

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache des Fahrzeugbrandes aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Neben der Autobahnpolizei Ruchheim waren 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ludwigshafen und Ruchheim mit insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort, um den Brand zu löschen und die Einsatzstelle abzusichern.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Quelle: Autobahnpolizei Ruchheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:44