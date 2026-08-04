Ludwigshafen – Kostenfreier Vortrag: „Diagnose Demenz – was tun?“

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vortrag richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende An- und Zugehörige und sonstige an einer ehrenamtlichen Pflegetätigkeit interessierte Personen.

Im Vortrag geht es um die Zeit nach der Diagnose – voller Fragen, Unsicherheiten und Handlungsdruck. Der Vortrag zeigt, wie Angehörige und ihr Umfeld jetzt konkrete Schritte gehen können. Von grundlegenden Informationen über Demenz bis hin zu praktischen Tipps für Kommunikation und Umgang: Sie erhalten wertvolle Werkzeuge. Außerdem lernen Sie Entlastungsangebote im Versorgungssystem kennen. Damit Sie Orientierung, Unterstützung und neue Zuversicht gewinnen.

Veranstaltungstermin:

Dienstag, 18.08.2026 |10:00 – 12:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Mundenheimer Str. 239

67071 Ludwigshafen

👇 Um Anmeldung wird gebeten unter: 👇

Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Anette Krumhaar | Tel. 0621-56 98 60

E-Mail: anette.krumhaar@alzheimer-gesellschaft-rhpf.de

Der Vortrag ist für Versicherte aller Kassen kostenfrei. Das Angebot wird in Kooperation mit der BARMER und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V. durchgeführt.

Quelle: Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:32