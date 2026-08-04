Ludwigshafen / Metropolregion rhein-Neckar – Entspannen unter freiem Himmel? Das ist möglich beim Stuhl-Yoga am Dienstag, 11. August 2026, 17.30 Uhr, im hack-museumsgARTen. Alle, die Lust haben Körper, Geist und Seele mit sanften Übungen im Sitzen in Einklang zu bringen, sind willkommen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Eine Anmeldung ist erbeten unter Telefon 0621 504-3045 oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 11:56