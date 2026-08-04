Lorsch – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch/Metropolregion Rhein-Neckar – m Zeitraum vom Sonntag (02.08.), 18:00 Uhr bis zum
Dienstag (04.08.), 13:00 Uhr ereignete sich in der Neckarstraße in 64653 Lorsch
eine Verkehrsunfallflucht.
Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand geparkten PKW der Geschädigten. Im Anschluss an den
Unfallhergang entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der
Unfallstelle, ohne dessen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum
Unfallverursacher machen können, werden geben sich mit der Polizeistation Heppenheim unter
der Telefonnummer 06252-706555 in Verbindung zu setzen.
Quelle: Polizeipräsidium Südhessen
Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:26