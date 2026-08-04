Lorsch – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht



Lorsch/Metropolregion Rhein-Neckar – m Zeitraum vom Sonntag (02.08.), 18:00 Uhr bis zum

Dienstag (04.08.), 13:00 Uhr ereignete sich in der Neckarstraße in 64653 Lorsch

eine Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug, den am Fahrbahnrand geparkten PKW der Geschädigten. Im Anschluss an den

Unfallhergang entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der

Unfallstelle, ohne dessen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum

Unfallverursacher machen können, werden geben sich mit der Polizeistation Heppenheim unter

der Telefonnummer 06252-706555 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:26