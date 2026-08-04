Leimen/Rhein-Neckar-Kreis. Nach dem nächtlichen Brandeinsatz in Leimen-Gauangelloch liegen neue Erkenntnisse vor. Wie bereits von MRN-News berichtet, war zunächst von einem Grünflächenbrand die Rede. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim stellte sich jedoch heraus, dass ein Suzuki Samurai, der zwischen Hecken abgestellt war, sowie ein Schuppen eines örtlichen Tennisclubs in Brand geraten waren.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Brandursache weiterhin unklar

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch haben die Untersuchungen aufgenommen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 57090 entgegen.

MRN-News wird über den Fortgang der Ermittlungen berichten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Foto: MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 08:29