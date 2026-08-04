Landau – Stadt bittet um Vorsicht auf Wirtschaftswegen, in Parks und Co.

Landau/südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die kräftigen Stürme der vergangenen Tage haben auch in Landau ihre Spuren hinterlassen. Vor allem dort, wo viele Bäume stehen, sind vereinzelt Äste abgebrochen, etwa im Stadtdorf Godramstein oder in den Reiterwiesen. Teilweise liegen die Äste auch auf Wirtschaftswegen oder ragen in diese hinein. Die Stadt Landau bittet deshalb alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto unterwegs, um besondere Vorsicht.

Auch in den Parks und Grünanlagen können nach den Unwettern noch beschädigte Äste oder herabgefallenes Geäst liegen. Die Mitarbeitenden der Stadt kontrollieren die öffentlichen Flächen und beseitigen Gefahrenstellen so schnell wie möglich. Bis alle Bereiche überprüft und geräumt sind, kann es nach einem solchen Sturm allerdings etwas dauern.

Doch nicht alle betroffenen Flächen gehören der Stadt. Entlang vieler Wirtschaftswege grenzen private Grundstücke an. Nach der geltenden Wirtschaftswegesatzung sind deren Eigentümerinnen und Eigentümer dafür verantwortlich, ihre Grundstücke nach Unwettern zu kontrollieren und Unfallgefahren zu beseitigen – etwa, wenn Äste auf den Weg gefallen sind oder in den Weg hineinragen. Die Stadt bittet deshalb darum, diese Bereiche zeitnah zu überprüfen und gegebenenfalls zu räumen.

Wer auf öffentlichen Flächen umgestürzte Äste oder andere Gefahrenstellen entdeckt, kann diese ganz einfach über den Mängelmelder unter www.mitredeninLD.de melden. Zwar sind die Mitarbeitenden der Stadt regelmäßig unterwegs, um öffentliche Flächen zu kontrollieren; zusätzliche Hinweise aus der Bürgerschaft helfen aber, Gefahren schneller zu erkennen und zu beseitigen.

Grundsätzlich gilt: Nach starken Stürmen ist in Parks, Grünanlagen und auf Wirtschaftswegen besondere Aufmerksamkeit gefragt. Wer beschädigte Bäume oder lose Äste entdeckt, sollte Abstand halten und die Stelle möglichst melden.

Bildunterschrift: Im Mängelmelder der Stadt Landau werden zurzeit viele Sturmschäden gemeldet – so wie hier in der Gemarkung Queichheim. (Quelle: Privat)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 12:53