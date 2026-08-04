Landau in der Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach einem außergewöhnlichen Vorfall auf dem Hauptfriedhof Landau hat die Stadt nun Stellung bezogen und bittet die Bevölkerung um Besonnenheit. Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich um einen außergewöhnlichen Einzelfall mit persönlichem Hintergrund. Es bestehen keine Hinweise auf Vandalismus, weitere betroffene Grabstätten oder eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher.

Urne aus Grab entnommen und später zurückgebracht

Am vergangenen Wochenende hatte ein Mann die Urne eines verstorbenen Familienmitglieds aus einem Urnengrab entnommen. Nach kurzer Zeit brachte er diese selbst wieder an die Grabstätte zurück.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls war das Ordnungsamt der Stadt Landau umgehend vor Ort und leitete gemeinsam mit der Polizei die erforderlichen Maßnahmen ein. Die Polizei ermittelt derzeit zu den genauen Hintergründen.

Stadt: Kein Hinweis auf weitere betroffene Gräber

Die Stadt Landau betont ausdrücklich, dass es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um einen isolierten Einzelfall handelt. Andere Grabstätten waren nicht betroffen. Auch gebe es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass für den Friedhof oder dessen Besucherinnen und Besucher eine Gefahr bestanden habe.

Bürgermeister Lukas Hartmann erklärt:

„Viele Menschen haben den Vorfall mitbekommen. Deshalb ist es uns wichtig, die Situation einzuordnen und mögliche Sorgen zu nehmen. Nach allem, was wir derzeit wissen, handelt es sich um einen sehr außergewöhnlichen Einzelfall.“

Weiter betont Hartmann die besondere Bedeutung des Hauptfriedhofs als Ort des Erinnerns und der Trauer. Die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Besucherinnen und Besucher hätten für die Stadt höchste Priorität. Deshalb sei schnell gehandelt und nun auch transparent über den Vorfall informiert worden.

Ermittlungen dauern an

Die Stadt Landau steht weiterhin in engem Austausch mit der Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Zugleich macht die Stadt deutlich, dass Straftaten auf dem Friedhofsgelände konsequent zur Anzeige gebracht werden.

Bildunterschrift: Der Hauptfriedhof in Landau ist ein Ort des Erinnerns, der Trauer und des stillen Gedenkens. Nach einem außergewöhnlichen Einzelfall besteht nach aktuellem Stand keine Gefahr für andere Grabstätten. (Symbolbild: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 09:06