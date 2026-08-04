Lambrecht (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Großbrand hält seit Montagabend (04.08.2026) Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste in Atem. In der Marktstraße in Lambrecht ist gegen 18:15 Uhr ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen die Flammen auf drei weitere Wohngebäude über.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Zahlreiche Einsatzkräfte versuchen, ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern und die betroffenen Gebäude zu sichern.

Zum Ausmaß des Schadens sowie möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor.

Polizei kündigt weitere Informationen an

Die Polizei bittet darum, derzeit von weiteren Anfragen bei der Polizeiinspektion Neustadt sowie dem Polizeipräsidium Rheinpfalz abzusehen. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird die Öffentlichkeit in einer weiteren Pressemitteilung informiert.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar.

MRN-News wird über die weitere Entwicklung berichten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 23:57