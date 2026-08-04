Lambrecht – Erlebnistag, Ein Tag voller Entdeckungen, Begegnungen und Nachhaltigkeit



Lambrecht/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Entdecken, mitmachen und gemeinsam feiern“ lädt die Pfalzakademie am Sonntag, 16. August 2026, von 10.00 bis 16.00 Uhr herzlich zum Erlebnistag nach Lambrecht ein.

Das Gelände der Pfalzakademie verwandelt sich an diesem Tag in einen lebendigen Treffpunkt für Familien, Interessierte und alle, die einen abwechslungsreichen Sommertag in besonderer Atmosphäre verbringen möchten.

Es werden Hausführungen, Kinderschminken, eine Buchlesung, Mitmachaktionen für Groß und Klein stattfinden, sowie die Möglichkeit, an der Wunschstation persönliche Botschaften für die Zeitkapsel zum 70-jährigen Jubiläum der Pfalzakademie zu hinterlassen. Auch das Biosphärenreservat Pfälzerwald ist mit einem abwechslungsreichen Angebot vertreten. Mit praktischen Experimenten und anschaulichen Vorführungen können Besucherinnen und Besucher die faszinierende Welt der Solarenergie entdecken und erleben, wie nachhaltige Energien im Alltag funktionieren. Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – mit liebevoll zubereiteten, hausgemachten Speisen und erfrischenden Getränken aus der Küche der Pfalzakademie.

Ein weiterer Programmpunkt des Erlebnistags ist der Umsonst-Flohmarkt von der Arbeitsgruppe Natur und Umwelt aus Lambrecht. Unter dem Motto: „Wer hat, gibt – wer braucht, nimmt“ können gut erhaltene Gegenstände kostenlos abgegeben und von anderen kostenlos mitgenommen werden – ganz ohne Tausch oder Bezahlung. Ziel der Aktion ist es, Ressourcen zu schonen, nachhaltigen Konsum zu fördern und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.

Angenommen werden unter anderem Haushaltswaren, Dekorationsartikel, Heimtextilien und Spielzeug. Nicht angenommen werden Bücher, Kleidung, Lebensmittel, defekte Gegenstände sowie sperrige Möbel. Die Annahme der Sachspenden erfolgt am 08. August 2026 und 12. August 2026, jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr, an der Garage der Pfalzakademie. Nicht vergebene Gegenstände werden im Anschluss einem Sozialkaufhaus zur Verfügung gestellt.

BU: Die Pfalzakademie in Lambrecht; (c) melhubach photographie

Quelle: Bezirksverband Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 20:42