Kandel – 83-jähriger stürzt mit Krankenfahrstuhl



Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern Mittag befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem Krankenfahrstuhl den parallel zur Lauterburger Straße in Kandel verlaufenden Radweg.

Bei der Fahrt kam der 83-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Graben ab und überschlug sich. Hierdurch verletzte sich der 83-Jährige leicht und musste durch die dazu gerufene Feuerwehr mit seinem Krankenfahrstuhl aus dem Graben gerettet werden. Der 83-Jährige wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:19