Hockenheim – Vergabe von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Validierungsphase startet am 15. September

Die Stadt Hockenheim informiert alle Eltern und Erziehungsberechtigten, dass zum 15. September 2026 die neue Validierungsphase für die Vergabe von Betreuungsplätzen in den Kindertageseinrichtungen beginnt. Die Validierung betrifft alle Anmeldungen für den Aufnahmezeitraum vom 1. Mai bis 31. August des Folgejahres. In diesem Zeitraum werden die eingegangenen Anmeldungen auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft und für das anschließende Vergabeverfahren vorbereitet.

Eltern werden gebeten, ihre im Kita-Anmeldeportal hinterlegten Daten rechtzeitig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Nur vollständige und aktuelle Anmeldungen können im Vergabeverfahren berücksichtigt werden.

Nach Abschluss der Validierung erfolgt die Vergabe der Betreuungsplätze entsprechend den geltenden Vergabekriterien der Stadt Hockenheim. Im Anschluss werden die Familien über das Ergebnis über Kita-Data-Webhouse per E-Mail informiert.

Die Stadt Hockenheim empfiehlt allen Eltern, den Anmeldestatus regelmäßig zu kontrollieren und sich bei Fragen oder Änderungsbedarf frühzeitig schriftlich per E-Mail zu melden. Änderungen sowie Rückfragen können gerne per E-Mail an kita-vormerkung@hockenheim.de gesendet werden.

Weitere Informationen zu den Hockenheimer Kindertageseinrichtungen sind auf der Homepage der Stadt zu finden: https://www.hockenheim.de/startseite/bildung/kindertageseinrichtungen.html

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:34