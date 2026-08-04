Heidelberg – Sparkasse Heidelberg ermöglicht neue Kochfelder und Herde für die vhs Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Teilnehmer*innen des beliebten Kochkurse an der vhs Heidelberg haben ab sofort besonderen
Grund zur Freude: Dank einer Spende der Sparkasse Heidelberg konnten veraltete Kochfeld-Herd-Kombinationen durch neue, energieeffizientere Geräte ersetzt werden. Die Mittel stammen aus dem
Zweckertrag der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ des Zweckverbands des Sparkassen- und
Giroverbandes.
„Der Austausch alter Kochfelder und Herde ist ein direkter Schritt hin zu weniger Energieverbrauch
und mehr Klimaschutz“, erklärt Karin Kral-Laier, vhs-Abteilungsleiterin des Fachbereichs Gesundheit.
„Dank der Spende der Sparkasse Heidelberg konnten wir dieses Vorhaben deutlich schneller umsetzen.
Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, die unmittelbar unseren Teilnehmer*innen
zugutekommt.“
Wer die neuen Herde und Kochfelder ausprobieren möchte, findet im aktuellen vhs-Programm
zahlreiche Gelegenheiten dazu: Über 60 Kochkurse laden im Herbst und Winter zum gemeinsamen
Kochen und Genießen ein.
Anmeldungen bitte unter Telefon 06221 911 911 oder www.vhs-hd.de
Fotohinweis:
Karin Kral-Leier, vhs-Abteilungsleiterin des Fachbereichs Gesundheit mit den neuen
Kochfeld-Herd-Kombinationen.
Foto: vhs Heidelberg
Quelle: vhs Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:23