Heidelberg – Sparkasse Heidelberg ermöglicht neue Kochfelder und Herde für die vhs Heidelberg



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Teilnehmer*innen des beliebten Kochkurse an der vhs Heidelberg haben ab sofort besonderen

Grund zur Freude: Dank einer Spende der Sparkasse Heidelberg konnten veraltete Kochfeld-Herd-Kombinationen durch neue, energieeffizientere Geräte ersetzt werden. Die Mittel stammen aus dem

Zweckertrag der Lotterie „Sparen und Gewinnen“ des Zweckverbands des Sparkassen- und

Giroverbandes.

„Der Austausch alter Kochfelder und Herde ist ein direkter Schritt hin zu weniger Energieverbrauch

und mehr Klimaschutz“, erklärt Karin Kral-Laier, vhs-Abteilungsleiterin des Fachbereichs Gesundheit.

„Dank der Spende der Sparkasse Heidelberg konnten wir dieses Vorhaben deutlich schneller umsetzen.

Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, die unmittelbar unseren Teilnehmer*innen

zugutekommt.“

Wer die neuen Herde und Kochfelder ausprobieren möchte, findet im aktuellen vhs-Programm

zahlreiche Gelegenheiten dazu: Über 60 Kochkurse laden im Herbst und Winter zum gemeinsamen

Kochen und Genießen ein.

Anmeldungen bitte unter Telefon 06221 911 911 oder www.vhs-hd.de

Fotohinweis:

Karin Kral-Leier, vhs-Abteilungsleiterin des Fachbereichs Gesundheit mit den neuen

Kochfeld-Herd-Kombinationen.

Foto: vhs Heidelberg

Quelle: vhs Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 21:23