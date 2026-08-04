Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Fahrbahn hat massive Schäden / Böschung ist instabil –

Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten an der Speyerer Straße durch das Regierungspräsidium Karlsruhe saniert die Stadt Heidelberg auch den Stückerweg, der von der Speyerer Straße in Richtung Eppelheim verläuft. Die Bauarbeiten starten am Montag, 17. August 2026, und dauern rund zwei Wochen. Der Stückerweg befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Im Bereich der Überführung über die Autobahn 5 ist die Fahrbahn bereits abgängig, da die Böschung an Standsicherheit verliert.

Die Fahrbahndecke des Stückerwegs hat zudem massive Spurrillen und Frostschäden, die sich in Form von Aufbrüchen, Rissbildungen, Netzrissen und Verformungen zeigen. Mit jeder weiteren Verschlechterung der Straße steigt die Gefahr für Verkehrsteilnehmende und der Sanierungsaufwand. Dann könnte die Straße nicht mehr durch eine Deckensanierung erneuert werden, sondern müsste grundhaft ausgebaut werden.

Bauarbeiten in Abstimmung mit Regierungspräsidium

Während der Bauarbeiten des Regierungspräsidiums und der Stadt Heidelberg wird aufgrund der Sperrung des Stückerwegs eine aufwändige Umleitungsstrecke für den Schwerverkehr über die Feldwege in Plankstadt und Eppelheim eingerichtet. Die Maßnahmen wurden daher so aufeinander abgestimmt, dass maximale Synergien entstehen. In die Abstimmung wurden die betroffenen Umlandgemeinden sowie die Firma Wild einbezogen.

Umfang der Sanierung aus Kostengründen reduziert

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 700.000 Euro. Der Umfang der Fahrbahnsanierung war ursprünglich mit einem Kostenvolumen von 1,2 Millionen Euro deutlich umfangreicher ausgelegt. Vor dem Hintergrund der Haushaltslage wurde die Maßnahme jedoch auf das unbedingt notwendige Maß reduziert, obwohl aus fachlicher Sicht – und vor dem Hintergrund des Aufwands für die Umleitungsstrecken – ein deutlich größerer Umfang vertretbar wäre.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 11:36