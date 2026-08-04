

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Kostenfreie Schulungsreihe ab 15. September 2026 in Bellheim – jetzt anmelden

Wer sich als Familienmitglied, als Freund, Bekannter oder Nachbar um das Wohlergehen eines Menschen mit einer dementiellen Erkrankung kümmert, der kennt aus erster Hand die vielen Herausforderungen, die damit einhergehen können. Genau hier setzt das Seminarprogramm „Hilfe beim Helfen“ an, das von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelt wurde. An acht Terminen wird Wissen über Hilfen und Unterstützung für den häuslichen Alltag vermittelt. Neben allgemeinen Informationen werden regionale Entlastungsangebote in den Vordergrund gestellt.

Die Organisation der Schulungsreihe erfolgt in Rheinland-Pfalz als Gemeinschaftsprojekt der BARMER Pflegekasse und der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz e.V.. Im Landkreis Germersheim wird die Schulungsreihe ab 15. September 2026 in Bellheim angeboten.

Die Teilnahme an der Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ ist für pflegende An- und Zugehörige kostenfrei.

Veranstalter ist die Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz der Kreisverwaltung Germersheim gemeinsam mit der Sozialstation Rülzheim-Bellheim-Jockgrim e.V., sowie der Kreisvolkshochschule (kvhs) Germersheim.

Die Seminarreihe mit 8 Modulen, die jeweils dienstags, von 17.30 bis 19.30 Uhr, im Gemeinschaftsraum Betreutes Wohnen in Bellheim stattfinden, beginnt am 15. September 2026.

Themen der Module:

Dienstag, 15.09.2026, Wissenswertes über Demenz

Dienstag, 22.09.2026, Demenz verstehen

Dienstag, 29.09.2026, Informationen zu Recht

Dienstag, 06.10.2026, Den Alltag leben

Dienstag, 20.10.2026, Herausfordernde Situationen und Pflege

Dienstag, 27.10.2026, Pflegeversicherung

Dienstag, 03.11.2026, Entlastung für Angehörige

Dienstag, 10.11.2026, Letzte Lebensphase

Der Veranstaltungsort ist jeweils im Betreutes Wohnen, Im Gahnerb 1 in 76756 Bellheim, im Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldungen für die Seminarreihe sowie weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Germersheim, Tel. 07274/53-382 und 07274/53-334, E-Mail: vhs@kreis-germersheim.de oder bei der Geschäftsstelle Regionale Pflegekonferenz, Tel. 07274/53-279, E-Mail: n.rybnikov@kreis-germersheim.de. Außerdem ist auf der Kreishomepage unter www.kreis-germersheim.de/hbh eine Online-Anmeldung möglich.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 11:10