Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – In Frankenthal haben bislang unbekannte Täter mehrere Bäume auf dem Schaffnereiplatz beschädigt und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mehrere Platanen mutwillig beschädigt

Nach Angaben der Polizei wurden auf dem Schaffnereiplatz mehrere Platanen mutwillig beschädigt. Der Schaden fiel am 10. Juli 2026 auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat bereits vor diesem Datum ereignet haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 60.000 Euro geschätzt.

Polizei Frankenthal bittet um Hinweise

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Hinweise werden telefonisch unter 06233 / 313-0 oder per E-Mail an die Polizei entgegengenommen.

Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.

MRN-News wird berichten, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 08:40