Bad Bergzabern / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Einkaufen und gleichzeitig Gutes tun: Diese Möglichkeit haben Kundinnen und Kunden am Donnerstag, 13. August, im EDEKA-Kissel-SBK-Markt in Bad Bergzabern. Denn Landrat Dietmar Seefeldt wird von 17 bis 18 Uhr erneut selbst an der Supermarktkasse sitzen und die Einkäufe der Besucher kassieren – zugunsten eines sozialen Projekts.

Jede Zahlung unterstützt einen guten Zweck

Während der einstündigen Benefizaktion spendet die Stiftung der Sparkasse Südpfalz den gesamten Umsatz, der über die Kasse des Landrats erzielt wird. Die Kissel Unternehmensgruppe verdoppelt den gesammelten Betrag, sodass sich der Erlös nochmals erhöht.

In diesem Jahr kommt die Spende dem Haus der Familie in Bad Bergzabern zugute, das Familien mit verschiedenen Beratungs-, Bildungs- und Unterstützungsangeboten begleitet.

Landrat hofft auf viele Besucher

Landrat Dietmar Seefeldt freut sich bereits auf die besondere Aktion:

„Die Aktion verbindet etwas ganz Alltägliches mit einem guten Zweck. Wer an diesem Tag bei mir bezahlt, unterstützt mit seinem Einkauf eine gute Sache. Ich hoffe deshalb auf regen Andrang an meiner Kasse.“

Auch das Haus der Familie wird mit einem Informationsstand vor Ort vertreten sein und über seine Arbeit informieren.

Dank an die Unterstützer

Der Landrat bedankt sich bei der Kissel Unternehmensgruppe, die die Benefizaktion erneut ermöglicht. Gemeinsam mit der Stiftung der Sparkasse Südpfalz werde damit das soziale Engagement im Landkreis nachhaltig gefördert.

Die Aktion hat sich in den vergangenen Jahren bereits bewährt und erfreut sich großer Beliebtheit. Auch diesmal sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ihren Einkauf bewusst in die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr zu legen und so mit ihrem Einkauf einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt hat bereits Erfahrung beim Kassieren für den guten Zweck gesammelt. (Archivfoto: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße)

Zuletzt aktualisiert am 4. August 2026, 08:49