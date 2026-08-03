Worms – Programm für „Wormser Abend“ und Umzugsstrecke stehen fest – Jetzt Backfischfest-Dekoartikel sichern!

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Das lange Warten hat bald ein Ende – in weniger als einem Monat belebt das Backfischfest wieder neun Tage lang mit aufregenden Attraktionen und köstlichen Gaumenfreuden den Festplatz am Rhein. Wer sich bereits vor den Feierlichkeiten vom 29. August bis zum 6. September in die richtige Stimmung bringen möchte, kann sich ab sofort die passenden Dekorationsartikel sichern. Die beliebten Backfischfest-Herzen und Fischernetze sind beim TicketService im WORMSER erhältlich. Vorfreude wecken die Dekorationsartikel unter anderem auf den „Wormser Abend“, der dieses Jahr am Dienstag, 1. September, bei freiem Eintritt stattfindet. Auch kleine Brauchtumsliebhaber können beim Anblick der geschmückten Innenstadt gespannt sein, denn der Lampionumzug am Freitag, 4. September, bietet die passende Unterhaltung für Jung und Alt. Das Backfischfest 2026 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Weitere Informationen gibt es unter www.backfischfest.de. Noch bevor das bunte Treiben des Backfischfests wieder die Kisselwiese belebt, kündigen die geschmückten Häuser die baldige Ankunft des beliebten Volksfests an. Für das richtige Backfischfest-Flair im eigenen Heim oder den Wagen für den großen Festumzug am Sonntag, 30. August, sind ab sofort passende Dekorationsartikel beim TicketService des WORMSERS verfügbar. Ab dem 29. August sind sie zusätzlich im Infoshop auf dem Festplatz erhältlich (Öffnungszeiten: täglich 14 bis 24 Uhr, sonntags ab 12 Uhr). Wer sich mit dem vollen Sortiment bestehend aus Kunststoffherzen im DIN-A1-Format für 10 Euro, den Fischernetzen für 8 Euro und den begehrten Herzpins für 2,50 Euro eindecken möchte, wird ausschließlich am TicketService fündig. Backfischfest-Liebhaber, die sich nur den beliebten Herzpin sichern möchten, können diesen auch bei der Tourist Information Worms zum selben Preis kaufen. Nur solange der Vorrat reicht.

Großer Festumzug

Beim großen Festumzug am ersten Backfischfest-Sonntag, 30. August, verbreiten wieder über 100 teilnehmende Gruppen in den Straßen der Wormser Innenstadt bis in die Fischerwääd pure Lebensfreude. Zahlreiche Vereine, Unternehmen und private Gruppen stellen ihre Kreativität unter Beweis und beteiligen sich mit einem farbenfrohen Wagen oder einer Formation am Trubel. Zuspruch erhalten die Gruppen von begeisterten Besuchern entlang der Strecke, die mit kräftigen „Ahoi!“-Rufen für die passende Geräuschkulisse sorgen. Die vollständige Zugstrecke sowie die Reihenfolge der Gruppen sind rechtzeitig auf www.backfischfest.de abrufbar.

Wormser Abend

Am „Wormser Abend“ verbinden sich Brauchtum, Musik und Gesang wieder zu einem festlichen Programm. Für eine unterhaltsame Portion Brauchtum sorgen am Dienstag, 1. September, wieder die „Fischerwääder“, Ledertänzer, Fischmarktweiber sowie „Bauer und Bäuerin“. Musikalisch wird es mit Beiträgen des Wormser Liederkranz, des Wormser Carneval Clubs und vielen Weiteren. Beiträge der Tanzschule Prinz-Carl und Kubis e. V. beleben den Abend mit mitreißenden Tanzeinlagen. Moderiert wird der Abend vom Duo Torsten Brand und Benjamin Müller. Dank der Unterstützung der Volksbank Alzey-Worms eG ist der Eintritt auch in diesem Jahr kostenfrei.

Lampionumzug

Am Freitag, 4. September, erleuchten die Laternen junger Backfischfest-Liebhaber wieder die Straßen von der Wormser Altstadt bis in die Fischerwääd. „Es freut uns Jahr für Jahr zu sehen, wie die Kinderaugen mit den Laternen um die Wette strahlen! Von diesem besonderen Abend will man natürlich auch ein Andenken mit nach Hause nehmen – der Lampionstab eignet sich hierbei wunderbar. Den Stab mit nach Hause zu nehmen, beugt ganz nebenbei auch vor, dass dieser am Ende des Umzugs auf dem Boden landet. Wer den Stab dann auch noch im nächsten Jahr wiederverwendet, leistet zudem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Wer keinen Lampionstab mehr hat oder zum ersten Mal dabei ist, erhält dank der EWR AG vor Ort selbstverständlich einen neuen,“ erklärt Artur Kiefel vom Projektmanagement der Kultur und Veranstaltungs GmbH. Lampions und Stäbe sind wie gewohnt kurz vor dem Umzug an der Bühne in der Fischerwääd erhältlich. Vor dem Lampionumzug können sich die jungen Teilnehmer außerdem bei der beliebten Kinderolympiade in der Fischerwääd austoben.

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2026 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Daneben unterstützen die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, die EWR AG und die Rudolf Fischer Baugeschäft GmbH das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in diesem Jahr Sittel & Wiese und RPR1. Weitere Unterstützung erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.

Quelle

Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 11:31