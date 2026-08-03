Viernheim – Auf Zeitreise durch Viernheim – Führung durch die Dauerausstellung mit Dr. Peter Bilhöfer

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Geschichte Viernheims können sich Interessierte am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr im Museum Viernheim begeben. Bei einem Streifzug durch die Jahrtausende stellt Dr. Peter Bilhöfer unter anderem archäologische Kleinode der Viernheimer Geschichte vor. Die Reise geht weiter ins 19. und 20. Jahrhundert mit der Geschichte des Ehatt´schen Hofes und den Themen Industrialisierung, jüdisches Leben in Viernheim und Partnerstädte Viernheims. Dr. Peter Bilhöfer vermittelt die Geschichte von Stadt und Region lebendiger und anregender als ein bloßer Ausstellungsbesuch und beantwortet gerne Fragen der Besucherinnen und Besucher. Die Führung beginnt um 15 Uhr und dauert circa 1,5 Stunden. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf Euro. Anmeldungen sind erforderlich. Für Anmeldungen und Rückfragen steht das Museumsteam unter der E-Mail-Adresse museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204-988-173 gerne zur Verfügung. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen
Quelle
Stadt Viernheim
Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 15:14