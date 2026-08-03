  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Dom quer
03.08.2026, 11:23 Uhr

Speyer – Sportinfrastruktur in Speyer – Stadt arbeitet an Sanierung, Erhalt und Zukunftsplanung

Dom querSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sanierung der Osthalle ist ein wichtiger Baustein, um die Sportinfrastruktur in Speyer langfristig zu erhalten. Die derzeitige Verzögerung bei der Baumaßnahme ist für Vereine, Schulen und Sportlerinnen und Sportler eine große Herausforderung. Die Stadtverwaltung arbeitet daran, die Ursachen aufzuarbeiten und die weiteren Schritte verlässlich zu planen. „Mir ist bewusst, dass die verlängerte Schließzeit der Osthalle für viele Menschen eine Belastung bedeutet. Gerade für unsere Vereine sind verlässliche Rahmenbedingungen entscheidend. Deshalb nehmen wir die Situation sehr ernst und prüfen, wie es zu den Verzögerungen kommen konnte und welche Konsequenzen daraus für zukünftige Projekte gezogen werden müssen“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Grundlage der ursprünglichen Zeitplanung war der vom Auftragnehmer im Vergabeverfahren zugesagte Bauzeitenplan. Die Verwaltung ging deshalb zunächst davon aus, dass die Arbeiten entsprechend durchgeführt werden können. Warum die eingetretenen Verzögerungen nicht früher angezeigt wurden, wird derzeit gemeinsam mit den Beteiligten aufgearbeitet. Gleichzeitig werden die Abläufe innerhalb der Verwaltung kritisch geprüft, um aus den Erfahrungen die richtigen Schlüsse für kommende Bauprojekte zu ziehen.

Die aktuelle Situation zeigt zugleich, vor welcher Herausforderung die Stadt bei ihren Sportstätten steht. Über viele Jahre wurden notwendige Investitionen nicht in ausreichendem Umfang vorgenommen. Dadurch besteht heute ein erheblicher Sanierungsbedarf. b„Wir wollen unsere bestehenden Sporthallen erhalten und sanieren. Unser Ziel ist es, die Infrastruktur, die wir haben, wieder zukunftsfähig zu machen und den Sanierungsstau Schritt für Schritt abzubauen“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Für die langfristige Entwicklung der Sportstätten braucht es darüber hinaus eine belastbare Grundlage. Diese soll der Sportstättenleitplan schaffen. Der letzte Sportstättenleitplan der Stadt Speyer stammt aus dem Jahr 1998 und muss dringend aktualisiert werden. Die Fortschreibung des Sportstättenleitplans war im vergangenen Jahr nicht weiterverfolgt worden. Nachdem Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hiervon Kenntnis erhalten hatte, wurde die Wiederaufnahme des Prozesses veranlasst. Innerhalb der Verwaltung wurden die notwendigen Vorarbeiten geleistet, damit nun die nächsten Schritte vorbereitet werden können. Der Sportausschuss soll über die weitere Beauftragung eines geeigneten Fachbüros beraten. Der Sportstättenleitplan soll aufzeigen, welche Hallenkapazitäten in Speyer benötigt werden und welche Anforderungen die verschiedenen Sportarten haben. Er ist außerdem eine wichtige Grundlage für mögliche Förderungen des Landes.

Seit dem Wechsel an der Spitze des Sportdezernats wird die Weiterentwicklung des Sportstättenleitplans gemeinsam mit der Verwaltung weiter vorangetrieben. Bürgermeister Prof. Dr. Alexander Schubert unterstützt als zuständiger Dezernent die Fortführung des Prozesses und begleitet die weiteren Schritte. „Ich lehne eine weitere Halle nicht ab. Aber wir müssen zielgerichtet planen und zunächst wissen, welche Bedarfe tatsächlich bestehen. Dabei müssen alle Sportarten und Vereine betrachtet werden. Nur so können wir nachhaltige Entscheidungen treffen“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Die Stadt setzt weiterhin auf einen engen Austausch mit den Vereinen und den Sporttreibenden in Speyer. Ziel ist es, gemeinsam gute Rahmenbedingungen für den Sport in der Stadt zu schaffen. Ein runder Tisch für nach der Sommerpause ist bereits in Planung. „Gute Sportangebote brauchen gute Infrastruktur. Dafür brauchen wir funktionierende Hallen, eine verlässliche Planung und eine langfristige Strategie. Daran arbeiten wir“, so Seiler.

Quelle
Bildquelle Sonnick
Text Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 11:23

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    August 2026
    M D M D F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.