Mannheim – VR Bank Rhein-Neckar eG: Vierfacher Qualitätssieger beim FOCUS MONEY CityContest 2026

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

– PRIVATKUNDEN Beratung & Service

– GESCHÄFTSKUNDEN Beratung & Service, 2 Jahre in Folge

– BAUFINANZIERUNG Beratung & Service

– PRIVATE BANKING Beratung & Service

Souverän und kundenorientiert: In Zeiten von zunehmender Digitalisierung und immer vergleichbareren Angeboten, aber auch in Zeiten von Ungewissheit und Zinsänderungen, stellt Exzellenz in der Beratungsqualität und im Service nicht selten ein entscheidendes Bewertungskriterium für Neukunden und Bestandskunden dar.

Vertriebsvorstand Jürgen Gärtner sagt dazu: „Die Leistung und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Grundstein für die positive Entwicklung unseres Hauses. Unser Anspruch, stets Beratungsqualität auf höchstem Niveau zu liefern, prägt dabei unser tägliches Handeln. Dass dieses Engagement nun auch von externer Seite bestätigt wird, macht uns stolz und gibt zugleich unseren Mitgliedern und Kunden die Sicherheit, bestens beraten zu sein. Gleichzeitig verstehen wir diese Auszeichnung als Ansporn, unseren hohen Qualitätsanspruch auch in Zukunft konsequent zu erfüllen.“

Das Team der VR Bank Rhein-Neckar eG hat im umfangreichen Bankentest FOCUS MONEY CityContest in Mannheim die beste Gesamtnote aller getesteten Banken erzielt. Somit kann sich die VR Bank Rhein-Neckar eG über die Auszeichnungen „Testsieger beim FOCUS MONEY CityContest 2026 PRIVATKUNDEN in Mannheim“, „Testsieger beim FOCUS MONEY CityContest 2026 GESCHÄFTSKUNDEN in Mannheim, 2 Jahre in Folge“, „Testsieger beim FOCUS MONEY CityContest 2026 BAUFINANZIERUNG in Mannheim“ und „Testsieger beim FOCUS MONEY CityContest 2026 PRIVATE BANKING in Mannheim“ freuen.









Renommierter Vergleichstest im 18. Jahr

Bereits seit 2009 testet das Institut für Vermögensaufbau für den FOCUS MONEY CityContest deutschlandweit die Beratungs- und Servicequalität von Banken und Sparkassen.

Das Testformat ist standardisiert und mit insgesamt 130 Kriterien im Privatkundenbereich, 154 Kriterien im Geschäftskundenbereich, 139 Kriterien im Baufinanzierungsbericht und 138 Kriterien in den Bereichen Private Banking sehr umfassend. Trotz der unterschiedlichen Anzahl von Kriterien sind das Testdesign und die Gewichtung segmentübergreifend gleich.

In der Bewertung wird die ganzheitliche Beratung mit einem Anteil von 75 Prozent hoch gewichtet, wobei die Unterpunkte Kundengerechtigkeit und Sachgerechtigkeit die weitaus größte Bedeutung haben. Hier konnte die VR Bank Rhein-Neckar eG sehr gute bis gute Ergebnisse vorweisen. Herausragend waren die Noten explizit im Bereich Vorbereitung mit Einzelbewertungen zwischen 1,12 und 1,28.

Auf den Service entfallen insgesamt 25 Prozent. Geprüft wird das Internetangebot – mit der Note 1,24 ein besonders erfreuliches Teilergebnis für die VR Bank Rhein-Neckar eG. Aber auch das fachliche und responsive Serviceangebot der verfügbaren Kanäle E-Mail bzw. Kontaktformular und Telefon wurde gut bewertet.

Testablauf

Ein ausgefeilter Ablauf stellt sicher, dass die aufwendigen Tests die Beratungspraxis realistisch abbilden und die Ergebnisse miteinander vergleichbar sind.

Sogenannte „Mystery Shopper“ vereinbaren dabei einen Beratungstermin. Sie sind in Wahrheit bestens ausgebildete Bankkaufleute, die selbst einschlägige Beratungserfahrung haben. Zur vergleichbaren Bewertung jedes Testuniversums präsentieren sie sich aber mit einem einheitlichen Profil, welches sich je nach Segment unterscheidet.

Tester Profil: Privatkunde

Ein Neukunde kontaktiert die Bank, mit dem Wunsch ein neues Girokonto zu eröffnen. Er besitzt bereits essenzielle Sachversicherungen und sorgt teilweise für sein Rentenalter vor. Dennoch sind in grundlegenden Absicherungsbereichen Bedarfslücken vorhanden, die der Berater im Idealfall aufdeckt. Basis ist eine umfassende Finanzanalyse, um den Interessenten bedarfsorientiert zu beraten.

Tester Profil: Geschäftskunde

Der Interessent vereinbart einen Termin bei der Bank, mit dem Wunsch sein Geschäftskonto zu verlegen. Er ist neu in die Stadt gezogen und sucht einen kompetenten Ansprechpartner, an seinem neuen Lebensmittelpunkt. Neben der Beratung zum Girokonto ist eine umfassende Bedarfsanalyse der privaten und geschäftlichen Situation erforderlich, um die Bedarfslücken des Neukunden aufzudecken und bedürfnisorientiert zu beraten.

Tester Profil: Interessent Private Banking

Der Neukunde vereinbart einen Termin bei der Bank, mit dem Wunsch eine größere Summe Geld anzulegen. Er ist neu in die Stadt gezogen und sucht einen kompetenten Ansprechpartner, an seinem neuen Lebensmittelpunkt. Neben der Vermögensberatung ist eine umfassende Bedarfsanalyse der persönlichen und finanziellen Situation erforderlich, um die Bedarfsfelder des Interessenten aufzudecken und bedürfnisorientiert zu beraten.

Beratungsqualität: Strenge Standards

Direkt nach dem Gespräch bewerten die Tester die Beratungsqualität anhand von 101 Kriterien im Privatkundentest, 125 Kriterien im Geschäftskundentest, 105 Kriterien im Baufinanzierungstest und 106 Kriterien im Private Banking Test. Der Fragenkatalog ist detailliert und berücksichtigt unterschiedliche Themen. Es geht zum Beispiel um die Vorbereitung des Kontakts, die Atmosphäre und auch um die Nachbetreuung. Vor allem aber wird geprüft, ob die Berater wirklich kunden- und sachgerecht arbeiten. Zu den wichtigsten Kriterien zählen u.a. die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Informationen, die Erkennung von Bedarfslücken und ihr Bemühen um individuell zugeschnittene Lösungen.

Moderner Service: Viele Kanäle für den Kontakt

Die Ansprüche der Bankkunden haben sich in den letzten Jahren geändert. Früher war die Filiale der konstante Anlaufpunkt. Heute informiert man sich oftmals zunächst in der Internet-Filiale, schickt eine Mail oder telefoniert möglicherweise mit einem Mitarbeiter. Ob Telefon, Internet-Filiale oder E-Mail: Beim Test werden im Kapitel „Service“ alle angebotenen Kommunikationswege geprüft. Es geht bei den 29 Service-Kriterien im Privat- und Geschäftskundensegment, den 34 Service-Kriterien im Baufinanzierungssegment und den 33 Kriterien im Private Banking Segment nicht nur um Freundlichkeit und Erreichbarkeit der Mitarbeiter. Wichtig ist auch die Qualität der Website, die Anzahl der angebotenen Kontaktmöglichkeiten sowie Qualität und Schnelligkeit der Antworten auf den verschiedenen Kommunikationskanälen.

Exzellente Ergebnisse

Im FOCUS MONEY CityContest PRIVATKUNDEN erzielte die VR Bank Rhein-Neckar eG eine Bestnote von 2,01 im Ranking der 8 getesteten Banken in Mannheim.

Im FOCUS MONEY CityContest GESCHÄFTSKUNDEN qualifizierte sich die VR Bank Rhein-Neckar eG im Ranking der 7 getesteten Banken mit einer Bestnote von 1,84 für den Testsieg in Mannheim.

Im FOCUS MONEY CityContest BAUFINANZIERUNG hat die VR Bank Rhein-Neckar eG in Mannheim im Ranking der 7 getesteten Banken mit der Note von 1,91 die besten Ergebnisse erzielt.

Im FOCUS MONEY CityContest PRIVATE BANKING hat die VR Bank Rhein-Neckar eG in Mannheim im Ranking der 6 getesteten Banken mit der Bestnote von 1,64 die besten Ergebnisse erzielt.

Das Gesamtpaket zählte: Die VR Bank Rhein-Neckar eG erzielte in fast allen Kategorien überdurchschnittlich gute Bewertungen.

Quelle VR Bank Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 15:24