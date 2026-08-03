Ludwigshafen / Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar – Die befürchteten massiven Verkehrsprobleme infolge der ersten Sperrungen im Bereich der Kurt-Schumacher-Brücke und der laufenden Brückensanierungen zwischen Ludwigshafen und Mannheim sind am Montag zunächst weitgehend ausgeblieben. Trotz der Einschränkungen verlief der Verkehr auf den meisten wichtigen Zufahrtsstraßen überraschend flüssig.

Lediglich aus nördlicher Richtung bildete sich auf der Heinigstraße zeitweise ein längerer Rückstau. Aus südlicher Richtung hingegen lief der Verkehr über die Rheinuferstraße, die Mundenheimer Straße sowie die Saarlandstraße nach bisherigen Beobachtungen weitgehend ohne größere Behinderungen.

Größte Belastungsprobe folgt ab Mittwoch

Ob diese Situation auch in den kommenden Tagen Bestand haben wird, bleibt allerdings abzuwarten. Die eigentliche Herausforderung für Pendler, Berufskraftfahrer und Anwohner steht erst noch bevor.

Ab Mittwoch, 5. August 2026, wird die Kurt-Schumacher-Brücke für den Kraftfahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Hintergrund sind der Rückbau des Nordbrückenkopfes im Zuge der Hochstraße Nord sowie zusätzliche Schäden, die bei aktuellen Bauwerksuntersuchungen festgestellt wurden. Nach derzeitiger Planung wird die Sperrung voraussichtlich rund vier Jahre andauern. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke weiterhin nutzen.

Verkehr wird auf andere Rheinquerungen verlagert

Mit der Vollsperrung wird sich der Verkehr künftig auf die verbleibenden Rheinquerungen – insbesondere die Konrad-Adenauer-Brücke – verlagern. Städte und Verkehrsplaner rechnen deshalb insbesondere während des Berufsverkehrs mit einer deutlich höheren Belastung der Ausweichstrecken. Umfangreiche Umleitungen wurden bereits eingerichtet.

Ob das zunächst ausgebliebene Verkehrschaos auch nach der vollständigen Sperrung ausbleibt oder sich die Verkehrslage deutlich verschärft, wird sich bereits in den kommenden Tagen zeigen. Hinzu kommt, dass derzeit noch Sommerferien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind.

MRN-News wird die Entwicklung der Verkehrssituation zwischen Ludwigshafen und Mannheim aufmerksam beobachten und fortlaufend über Staus, Sperrungen und mögliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr berichten.

Auch die Polizei bestätigt diesen ersten Eindruck. Die Verkehrslage wurde mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers aus der Luft überwacht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am ersten Tag der Sperrungsmaßnahmen lediglich zu vereinzelten Staus, ein flächendeckendes Verkehrschaos blieb jedoch aus.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 11:13