Ludwigshafen-Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vor wenigen Tagen sorgte auf MRN-News die Suche nach einer Uni-Studentin vom Mannheimer Dönerimbiss „Monnem Döner“ für große Aufmerksamkeit. Nun bittet die Redaktion erneut um die Unterstützung ihrer Leser – diesmal geht es allerdings um einen vierbeinigen Fund, bei dem hoffentlich schon bald ein glückliches Wiedersehen möglich wird.

An der Albert-Einstein-Schule in Ludwigshafen-Friesenheim wurde nach den Sommerferien ein zutraulicher Kater gefunden. Es wird vermutet, dass das Tier bereits seit Mitte Juli, also seit Beginn der Sommerferien in Rheinland-Pfalz, in einem Klassenzimmer eingeschlossen war.

Wie der Kater in das Klassenzimmer gelangte, ist bislang unklar. Da die Schule während der Sommerferien geschlossen war, spricht jedoch vieles dafür, dass das Tier über einen längeren Zeitraum unbemerkt im Gebäude eingeschlossen blieb.

Umso erfreulicher ist, dass sich der Kater den Umständen entsprechend in einem guten Zustand befindet. Er ist sehr menschenbezogen, zahm und wurde nach seiner Rettung in das Tierheim gebracht, wo er nun versorgt wird.

Die Finder gehen davon aus, dass der Kater ein liebevolles Zuhause hat und von seinem Frauchen oder Herrchen bereits schmerzlich vermisst wird.

Wer kennt diesen Kater?

MRN-News bittet seine Leserinnen und Leser um Mithilfe: Teilen Sie diesen Beitrag, damit der Kater möglichst schnell wieder zu seiner Familie zurückkehren kann.

Wer den Kater erkennt oder Hinweise auf seine Besitzer geben kann, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Tierheim in Verbindung zu setzen.

Vielleicht sorgt auch diese Suche – genau wie die nach der Uni-Studentin vom „Monnem Döner“ – für ein glückliches Ende. MRN-News würde sich freuen, wenn der zutrauliche Vierbeiner schon bald wieder in die Arme seiner Familie zurückkehren kann.

Quelle; MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 21:54