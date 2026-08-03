Ludwigshafen – 22 Auszubildende starten in ihre Ausbildung – Ehrung von Absolventinnen und Absolventen sowie Begrüßung der neuen Auszubildenden

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem feierlichen Empfang im Wilhelm-Hack-Museum am Montag, 3. August 2026, hat Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner im Namen des gesamten Stadtvorstands weitere 22 neue Auszubildende bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen begrüßt. Zu diesem Anlass beglückwünschte und ehrte er zugleich 24 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Bereits am 30. Juni 2026 waren bei einem Empfang neun neue Beamtenanwärterinnen und -anwärter von Bürgermeister Andreas Schwarz bei der Stadtverwaltung begrüßt worden. Weitere 24 dual Studierende starten zum 1. September 2026 und 1. Oktober 2026. Insgesamt beginnen im Ausbildungsjahr 2026/27 55 neue Auszubildende, Beamtenanwärterinnen und -anwärter sowie Studierende ihre Ausbildung beziehungsweise ihr duales Studium bei der Stadtverwaltung. Damit liegt die Ausbildungsquote weiter auf hohem Niveau. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom Ausbildungsteam TalentWerk beim Bereich Personal, des Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gleichstellungsstelle sowie der Schwerbehindertenvertretung nahm Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner die Nachwuchskräfte herzlich in Empfang: „Eine moderne Stadtverwaltung braucht Menschen, die Verantwortung übernehmen, neue Ideen einbringen und Ludwigshafen aktiv mitgestalten wollen. Deshalb

stärken wir unsere Ausbildung und die dualen Studienangebote kontinuierlich – denn gute öffentliche Dienstleistungen, eine leistungsfähige Verwaltung und die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt hängen entscheidend von qualifizierten Nachwuchskräften ab. Ich heiße unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und gratuliere zugleich allen Absolventinnen und Absolventen. Sie zeigen, dass der öffentliche Dienst vielfältige Perspektiven, sichere Chancen und sinnstiftende Aufgaben bietet.“ Auch der Vorsitzende des Personalrates, Michael Steitz, gratulierte: „Wir freuen uns besonders, dass alle Absolventinnen und Absolventen nach ihrer Ausbildung bei der Stadtverwaltung bleiben. Für die neuen Auszubildenden beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt – Sie sind ab sofort Teil unserer Stadtverwaltung. Als Personalrat begleiten wir Sie auf Ihrem Weg und stehen Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Seite.“

Hintergrund

Seit dem Jahr 1997 beginnen jährlich zwischen 30 und 60 Nachwuchskräfte bei der Stadt Ludwigshafen ihre Ausbildung. Im Vorjahr 2025 waren es 53 junge Frauen und Männer, 2024 lag ihre Zahl bei 61. Die Stadtverwaltung Ludwigshafen bildet in 22 verschiedenen Ausbildungsberufen beziehungsweise dualen Studiengängen mit verschiedenen Fachrichtungen aus. Ins Gespräch kommen auf der Sprungbrett-Messe

Informationen aus erster Hand zu allen Ausbildungsberufen beziehungsweise dualen Studiengängen gibt es im September 2026 auch auf der Sprungbrett-Messe in der Friedrich-Ebert-Halle. Dort präsentiert sich die Stadtverwaltung Ludwigshafen am 25. und 26. September 2026. Interessierte können bei dieser Gelegenheit mit Kolleginnen und Kollegen aus dem TalentWerk, dem Bereich IT-Service, der Feuerwehr, dem Bereich Kindertagesstätten, dem Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen sowie dem Kommunalen Vollzugsdienst ins Gespräch kommen. Bewerbungen für das Einstellungsjahr 2027 können bis 15. Oktober 2026 über das Online-Bewerbungsportal karriere.ludwigshafen.de/index eingereicht werden. Nähere Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten sowie zu Stellenausschreibungen gibt es jederzeit unter ludwigshafen.de/karriere.

Einstellungen zum 1. Juli 2026

– Neun Anwärterinnen und Anwärter (sechs im 3. Einstiegsamt und drei im 2. Einstiegsamt)

Einstellungen zum 1. August 2026

22 neue Nachwuchskräfte in sieben Ausbildungsberufen:

– Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung Kommunalverwaltung (10)

– Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek (2)

– Gärtner*in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau (2)

– KFZ-Mechatroniker*in, Fachrichtung Personenkraftwagentechnik (1)

– Straßenbauer*in (3)

– Veranstaltungskauffrau*mann (1)

– Umwelttechnolog*in für Abwasserbewirtschaftung (3)

24 dual Studierende wie folgt verteilt:

Einstellung zum 1. September 2026

– Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen, Fachrichtung Infrastruktur (1)

– Bachelor of Arts in Soziale Arbeit (9)

Einstellung zum 1. Oktober 2026

– Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik, Fachrichtung E-Government (1)

– Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft (3)

– Bachelor of Arts in Soziale Arbeit, Fachrichtung Kinder- und Jugendhilfe (9)

– Bachelor of Arts in Soziale Arbeit, Fachrichtung Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen (1)

Quelle

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 10:54