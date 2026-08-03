Landau – Starke Mädchen stehen für sich ein – Haus der Jugend der Stadt Landau bietet im September zwei Selbstbehauptungskurse an

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Selbstbewusst auftreten, klar „Nein“ sagen und der eigenen Stimme vertrauen: Im Haus der Jugend der Stadt Landau finden im September zwei Selbstbehauptungskurse speziell für Mädchen statt. Unter dem Titel „Starke Mädchen“ lernen Kinder spielerisch und altersgerecht, ihre Grenzen wahrzunehmen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich selbst zu behaupten. Der erste Kurs für Mädchen von 6 bis 9 Jahren findet am Freitag, 4. September, von 15 bis 18 Uhr statt. Der zweite Kurs für Mädchen von 10 bis 12 Jahren folgt am Freitag, 18. September, ebenfalls von 15 bis 18 Uhr. Im geschützten Rahmen lernen die Teilnehmerinnen in praktischen Übungen unter anderem, Gefahren zu erkennen und zu benennen, gute und schlechte Geheimnisse zu unterscheiden, ihre Körperwahrnehmung zu stärken sowie Grenzen zu setzen. Außerdem entwickeln sie erste Strategien, um aus schwierigen Situationen herauszukommen. Durch Selbstbehauptungsübungen, Mentaltraining und Emotionstraining wird das Selbstvertrauen gestärkt. Die Mädchen lernen, ihre eigene Stimme sicher einzusetzen, für sich selbst einzustehen und die Gefühle anderer Menschen besser einzuordnen und angemessen darauf zu reagieren.

Die Kurse kombinieren leichte sportliche Übungen, Entspannungseinheiten und Spiele, sodass Lernen und Spaß Hand in Hand gehen. Auch aktuelle Themen, die die Kinder beschäftigen, können in den Kurs integriert werden. Beide Kurse werden von Frauke Hautz geleitet, kosten 15 Euro pro Teilnehmerin und bieten Platz für jeweils zwölf Mädchen. Veranstaltungsort ist das Haus der Jugend Landau in der Waffenstraße 5. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Anmeldung unter https://landau.feripro.de/ empfohlen.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 14:16