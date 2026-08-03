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DFB Junior Refferie
03.08.2026, 10:35 Uhr

Königsbach-Stein – Erfolgreicher Junior-Referee-Lehrgang in Königsbach-Stein

DFB Junior RefferieKönigsbach-Stein/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 22.07. bis 24.07.2026 drehte sich im Rahmen der Projektwoche am Lise-Meitner-Gymnasium in Königsbach-Stein für 24 Schülerinnen und Schüler alles um die Fußballregeln, Verantwortung und Teamgeist: Unter der Leitung von Felix Stephan und Vincent Becker fand dort ein Junior-Referee-Lehrgang statt. Ziel des Projekts ist es, junge Menschen frühzeitig für das Schiedsrichterwesen zu begeistern und ihnen den Einstieg in die Schiedsrichterlaufbahn zu ermöglichen. Das Junior-Referee-Programm wird vom Badischen Fußballverband (bfv) gemeinsam mit Schulen durchgeführt und richtet sich an fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler. Momentan erhalten Vereine noch bis einschließ-lich 30. August 2026 für die erfolgreiche Ausbildung mindestens eines DFB-Junior-Referees auch 50 Punkte im Rahmen des DFB-Punktespiels. Kurz vor den Sommerferien nahmen in Königsbach-Stein 24 Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Projektwoche am Lehrgang teil. Auf dem abwechslungsreichen Programm standen ne-ben den theoretischen Grundlagen des Regelwerks auch zahlreiche Praxiseinheiten auf dem Sportplatz. Dort konnten die Teilnehmenden das Gelernte direkt anwenden und erste Erfahrungen in der Spielleitung sammeln. Den Abschluss bildete die schriftliche Regel- und Leistungsprüfung. Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Prüfung, neun von ihnen bestanden erfolgreich und haben damit den ersten wichtigen Schritt in Richtung Schirilaufbahn gemacht. Für die Schüler, die am Prüfungstag gefehlt haben, wird nach den Sommerferien ein Nachholtermin angeboten.

„Ich war positiv überrascht von dem Engagement, der Begeisterung und dem großen Interesse der Schülerinnen und Schüler für die Fußballregeln“, betont Organisator Vincent Becker. Als möglichen Grund kann er sich einen positiven Effekt der gerade zu Ende gegangenen Fußball-WM vorstellen. „Die Zeit verging wie im Flug und nach drei abwechslungsreichen Tagen mit Theorie und Praxis freut sich der Fußballkreis Pforzheim über seine neuen Schiris. Besonders erfreulich ist, dass zwei junge Mädchen die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben“, so Becker. Auch Schulleiter Hartmut Westje-Bachmann zeigt sich von dem Projekt beeindruckt: „Ich war sehr an-getan, mit welcher Ernsthaftigkeit und Aufmerksamkeit die Schülerinnen und Schüler bei der Sache waren. Gerade in den letzten Schultagen ist es nicht selbstverständlich, junge Menschen noch so für Inhalte zu begeistern. Die praxisnahen Themen und Referenten aus dem Fußball haben das jedoch problemlos geschafft.“ Besonders in Erinnerung geblieben sei ihm die Praxisphase auf dem Sportplatz: „Dort konnten die Jugendlichen erleben, wie es sich anfühlt, selbst als Schiri Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.“

Aus Sicht der Schiedsrichtervereinigung Pforzheim war der Lehrgang ein voller Erfolg. Mit den neun erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen konnten weitere junge Menschen für das Schiedsrichterwesen gewonnen und ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchsförderung der Unparteiischen im bfv geleistet werden. „Auch wir als Schule profitieren davon, wenn Schülerinnen und Schüler lernen, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen abzuwägen und mit unterschiedlichen Reaktionen umzugehen“, betont Westje-Bachmann. „Deshalb würden wir uns freuen, ein solches Projekt auch in Zukunft wieder gemeinsam mit dem Badischen Fußballverband anbieten zu können.“ Ein herzlicher Dank gilt dem Lise-Meitner-Gymnasium Königsbach-Stein für die hervorragenden Rahmenbedingungen sowie den Lehrgangsleitern Vincent Becker und Felix Stephan, die den Teilnehmenden mit viel Fachwissen, Praxisnähe und Begeisterung die Grundlagen der Schiedsrichterei vermittelten.

Quelle: bfv

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 10:35

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