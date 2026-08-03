Hochstadt – Plauderspaziergang für Ältere am 18. August mit Naturfreunden und Fachkraft Gemeindeschwester plus

Hochstadt/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Dazu lädt die Fachkraft Gemeindeschwester plus Nadja Hieb gemeinsam mit den Naturfreunden Hochstadt am Dienstag, 18. August, ein. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Naturfreundehaus, Hauptstraße 70, in Hochstadt. In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Ort. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen statt. Beim Spaziergang in Hochstadt bietet sich die Gelegenheit, die Fachkraft Gemeindeschwester plus und die Naturfreunde Hochstadt persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe gibt es Infos.

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Nadja Hieb per E-Mail an Nadja.Hieb@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter der Nummer 06341 940 658 erreichbar, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Quelle

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 10:44