Heppenheim – Ein genussvoller Sommerabend in besonderem Ambiente – Tourist-Information NibelungenLand lädt erneut zu Führung und Weinprobe unter dem Titel „Kräuter + Wein“ ein – Veranstaltung macht geschichtsträchtigen Kräutergarten nach dem Lorscher Arzneibuch auf neue Weise erlebbar

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 11. August 2026, lädt die Tourist-Information NibelungenLand zu einem besonderen som-merlichen Erlebnis ein: Unter dem Titel „Kräuter + Wein“ findet im historischen Kräutergarten eine Führung mit begleitender Weinprobe statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 29,50 Euro pro Person, eine vorhe-rige Anmeldung ist erforderlich. Die Veranstaltung wird ab einer Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen durchgeführt, eine Anmeldung ist bis 09.08. um 16 Uhr möglich. Im Mittelpunkt des Abends steht die Weinprobe, die von der Bergsträßer Winzer eG gestaltet wird. Passend zu den jeweils vorgestellten Kräutern wird ein korrespondierender Wein präsentiert und verkostet. So entsteht eine besondere Verbindung von Kräuterkunde und Weingenuss, bei der auch der geschichtsträchtige Kräuter-garten nach dem Lorscher Arzneibuch auf neue Weise erlebbar wird. „Die Veranstaltung „Kräuter + Wein“ verspricht einen genussvollen Sommerabend in besonderem Ambiente – eine ideale Gelegenheit, Weinvielfalt und Kräuterwissen auf außergewöhnliche Weise zu verbinden“, so Simo-ne Paepke, Leiterin der Tourist-Information in Lorsch.

Info: Anmeldungen erfolgen bei der Tourist-Information NibelungenLand, die unter dem Dach der Wirtschaftsför-derung Bergstraße GmbH (WFB) in Lorsch agiert. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Ruf-nummer 06251 / 17526-0, E-Mail: info@nibelungenland.net.

Die Tourist-Information NibelungenLand finden Sie im Internet unter www.nibelungenland.net. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 14:12