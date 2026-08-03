Heilbronn / Landkreis Heilbronn – Ein mutmaßliches Gewaltverbrechen unter Jugendlichen sorgt im Landkreis Heilbronn für große Bestürzung. Eine 14-Jährige befindet sich nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt in Untersuchungshaft. Die Jugendliche soll eine ihr bis dahin unbekannte 16-Jährige unter einem Vorwand auf einen Feldweg gelockt und anschließend mit einem Messer schwer verletzt haben.

Jugendliche soll Opfer auf Feldweg gelockt haben

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn soll sich die Tat bereits am Donnerstag, 23. Juli 2026, gegen 13.35 Uhr am Ortsrand von Willsbach ereignet haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge lockte die 14-Jährige die 16-Jährige auf einen Feldweg. Dort soll sie ihr unter Vorhalt eines Messers zunächst die Herausgabe ihres Mobiltelefons abverlangt haben. Nachdem das Opfer das Handy ausgehändigt hatte, soll die Tatverdächtige mehrfach mit dem Messer auf die Jugendliche eingestochen beziehungsweise Schnittverletzungen zugefügt haben.

Aufmerksame Zeugen verhinderten Schlimmeres

Nur das schnelle Eingreifen aufmerksamer Zeugen verhinderte nach bisherigen Erkenntnissen offenbar noch schwerwiegendere Folgen. Die Erwachsenen trennten die beiden Mädchen voneinander und verständigten umgehend Polizei und Rettungskräfte.

Die 16-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen. Angaben zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand machten die Ermittlungsbehörden bislang nicht.

Haftbefehl wegen versuchten Tötungsdelikts

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte daraufhin einen Haftbefehl beim Amtsgericht Heilbronn.

Die 14-Jährige wurde am Mittwoch, 30. Juli 2026, festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Anschließend wurde die Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ermittlungen zu Motiv und Hintergründen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Kriminalpolizei ermitteln weiterhin intensiv zu den Hintergründen sowie dem Motiv der Tat.

Hinweis: Für die Tatverdächtige gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 15:33