Fürth-Weschnitz / Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 460 im Ortsteil Weschnitz sind am Sonntagnachmittag (2. August) zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen, eine 19-jährige Motorradfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen.

Auto kollidiert beim Abbiegen mit Motorrad

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Südhessen befuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen 17.15 Uhr die B460 und wollte nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 22-jährigen Motorradfahrer, mit dem es zur Kollision kam.

Unmittelbar hinter dem 22-Jährigen fuhr eine 19-jährige Motorradfahrerin. Sie konnte einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Pkw nach bisherigen Erkenntnissen zwar verhindern, stürzte jedoch bei einem Ausweichmanöver und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte bringen Verletzte ins Krankenhaus

Der 22-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen. Beide Motorradfahrer wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der 19-jährige Autofahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

B460 zeitweise voll gesperrt

Für die Rettungsmaßnahmen sowie die polizeiliche Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 460 im Bereich der Unfallstelle bis etwa 18.30 Uhr vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Unfalls dauern an.

Quelle: Polizei Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 15:10