Frankenthal – Freiwilligentage 2026: Jetzt Projekte anmelden und gemeinsam etwas bewegen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 12. bis 20. September heißt es in der Metropolregion Rhein-Neckar wieder: „Wir schaffen was!“ Bereits zum zehnten Mal bringen die Freiwilligentage Menschen zu-sammen, die sich mit Zeit, Ideen und Tatkraft für das Gemeinwohl einsetzen möch-ten. Auch in Frankenthal sind Vereine, soziale Einrichtungen, Unternehmen, Initiati-ven sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich mit eigenen Projekten zu beteiligen oder als Helferinnen und Helfer aktiv zu werden. Gesucht werden Projekte, die während der Freiwilligentage gemeinsam umgesetzt werden können und einen nachhaltigen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen. Ob Verschönerungsaktionen im öffentlichen Raum, Umwelt- und Naturschutzprojekte, handwerkliche Einsätze, Kultur- oder Sportangebote, Nachbarschaftsaktionen oder soziale Projekte – der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer ruft zur Teilnahme auf: „Die Freiwilligentage stehen für Zusammenhalt, Eigeninitiative und gelebtes Miteinander. Sie zeigen, was möglich ist, wenn Menschen ihre Ideen einbringen und gemeinsam Verantwortung für ihre Stadt übernehmen. Ich freue mich über jeden, der sich mit einem eigenen Projekt oder als freiwilliger Helfer beteiligt und so ein Zeichen für eine engagierte Stadtgesellschaft setzt.“

Erste Projekte in Frankenthal bereits angemeldet

Schon jetzt sind mehrere Projekte aus Frankenthal für die Freiwilligentage 2026 re-gistriert. Dazu gehören die Aktion „Bewegung macht Spaß“ der Pestalozzi-Grundschule, die Sanierung des Spiel- und Gartenhauses der Kindertagesstätte Flomersheim, die Aktion „Kanzlei im Kiez“ mit Tag der offenen Tür des Kleiderstüb-chens des Kinderschutzbundes Frankenthal, das Reinigen der Stolpersteine des Fördervereins für jüdisches Gedenken Frankenthal e. V. sowie das Umweltprojekt „Flower Power für die Umwelt von morgen“ des Kinderschutzbundes Frankenthal. Weitere Projekte können jederzeit angemeldet werden. Vereine, Organisationen, Un-ternehmen und engagierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, eigene Ideen einzureichen und Teil der Freiwilligentage zu werden.

Projekte anmelden oder mitmachen

Projektideen können unkompliziert über die Online-Plattform der Freiwilligentage ein-gereicht und gemeinsam mit Freiwilligen umgesetzt werden. In der Engagementbör-se lassen sich Projekte mit wenigen Klicks veröffentlichen. Gleichzeitig können sich Interessierte dort als freiwillige Helferinnen und Helfer registrieren und passende Mitmachaktionen in Frankenthal sowie in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar finden. Die Freiwilligentage sind die größte regionale Mitmachaktion für bürgerschaftliches Engagement. Sie bieten die Möglichkeit, gemeinsam Ideen zu verwirklichen, neue Kontakte zu knüpfen und das Miteinander nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Projektanmeldung und Helferregist-rierung gibt es unter www.wir-schaffen-was.de.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) Foto pressestelle frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 15:39