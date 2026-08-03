Bad Dürkheim – Tötungsdelikt – 3. Nachtrag: Vorläufiges Obduktionsergebnis

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.08.2026. Nach dem Tötungsdelikt am 31.07.2026 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter an. Der Leichnam des 41-Jährigen wurde heute (03.08.2026) im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion kann ein Verbluten nach Innen infolge einer Schussverletzung in den Oberkörper als Todesursache angenommen werden.
Quelle
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Zuletzt aktualisiert am 3. August 2026, 16:53