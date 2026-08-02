Worms – „DIE HUNNENKÖNIGIN“ bei den Nibelungen-Festspielen Worms begeistert



Worms/Metropoolregion Rhein-Neckar – An 16 Abenden besuchten rund 24.000 Gäste die komplett ausverkauften Vorführungen vor der Nordseite des Wormser Kaiserdoms

Ausverkaufte Ränge, allabendlich Standing Ovations und eine mehrheitlich sehr gute Medienresonanz: Die diesjährige Inszenierung „DIE HUNNENKÖNIGIN“ in Kooperation mit der englischen Theatercompagnie „Les Enfants Terribles“ ist ein großer Erfolg. Nach 16 Spieltagen geht am Sonntagabend, 2. August eine großartige Festspielsaison zu Ende. Die Verantwortlichen ziehen eine durchweg positive Bilanz. Auch das Rahmenprogramm und der Heylshofpark mit seinen Angeboten überzeugten die Gäste.

Fotocredit: Bernward Bertram

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:49