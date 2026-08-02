Weisenheim am Sand – Fahruntüchtiger E-Scooter-Fahrer



Weisenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag den 01.08.2026 um 15:48 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt der Polizeiinspektion Bad Dürkheim ein auffälliger E-Scooter ohne Kennzeichen im Almenweg in Weisenheim am Sand beobachtet.

Der Fahrer, ein 41-jähriger Mann aus Weisenheim am Sand, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen: Er fuhr Schlangenlinien und schwankte massiv. Im An der Einfahrt zum dortigen Penny-Markt wurde der Mann von den Beamten gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille ergab. Der Mann wurde zur weiteren Klärung zwecks Blutprobe zur hiesigen Dienststelle verbracht und der E-Scooter sichergestellt.

Gegen den 41-Jährigen wurde Anzeige nach § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) erstattet. Zudem liegt ein Verstoß gegen die Versicherungspflicht vor.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:17