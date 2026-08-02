Weinheim – Tradition trifft Zukunft. Heimat und Kerweverein Alt Weinheim veröffentlicht erstmals eigenen KI unterstützten Kerwe Song.

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Weinheimer Kerwe lebt von Menschen, Traditionen und gemeinsamen Erlebnissen. Genau
diese Verbindung möchte der Heimat und Kerweverein Alt Weinheim e.V. in diesem Jahr auf eine
neue Ebene heben.
Erstmals veröffentlicht der Verein einen eigenen Kerwe Song und setzt dabei
bewusst auf moderne Technik, kreative Ideen und neue Wege in der Vereinsarbeit.
Mit dem Titel „Woinemer Kerwe“ erhält das größte Volksfest der Stadt seine eigene musikalische
Identität. Der Song verbindet den traditionellen Weinheimer Kerwe Schlachtruf mit einem modernen
Sound und erzählt von den Orten, der Stimmung und der Gemeinschaft, die die Kerwe seit
Generationen prägen. Die Premiere des Titels ist Teil eines Konzepts, mit dem Alt Weinheim die
Kerwe ganzjährig sichtbar machen und insbesondere jüngere Menschen für das Brauchtum
begeistern möchte.
Nachdem der Kerwe- und Heimatverein im vergangenen Jahr mit einem eigenen Kerwe Shirt neue
Akzente gesetzt hatte, folgt nun der nächste Schritt. Musik verbindet Generationen und begleitet
Menschen weit über die eigentlichen Festtage hinaus. Ein eigener Song bleibt auf Streaming
Plattformen dauerhaft verfügbar, wird bei der Kerwe gespielt und schafft eine emotionale Verbindung
zur Weinheimer Kerwe.
Hinter der Produktion steht das Weinheimer Projekt „The Public Notes Project“ von Christian
Schwitzke und Marco Malchow. Beide beschäftigen sich seit vielen Jahren mit moderner
Musikproduktion und haben sich früh mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz
auseinandergesetzt. Dabei steht für sie eines fest. KI ersetzt keine Kreativität. Sie erweitert die
Möglichkeiten erfahrener Musiker und Produzenten.
Der Weg zum fertigen Titel begann deshalb ganz klassisch. Melodie, Songstruktur und Text
entstanden vollständig in eigener kreativer Arbeit. Erst nachdem diese Grundlage geschaffen war,
kam künstliche Intelligenz als Werkzeug für Arrangement und Produktion zum Einsatz.
Entscheidend war dabei nicht die Technik selbst, sondern das musikalische Fachwissen dahinter.
Kenntnisse in Komposition, Harmonielehre, Instrumentierung, Gesang und Stilistik waren
erforderlich, um der KI präzise Vorgaben zu machen. Dieser Prozess, das sogenannte Prompting,
erfolgte Schritt für Schritt. Für die Singleversion von „Woinemer Kerwe“ waren insgesamt 52
Produktionsdurchläufe notwendig, bis das Ergebnis den eigenen Qualitätsansprüchen entsprach.
Auf Basis der Single entstanden anschließend weitere Versionen. Jede davon wurde erneut
individuell entwickelt und musikalisch ausgearbeitet. Gerade bei den unterschiedlichen
Stilrichtungen, vom Folk Remix bis zum Swing Remix, war ein tiefes Verständnis der jeweiligen
Musikrichtung erforderlich. Instrumente, Begleitungen und Arrangements mussten gezielt
beschrieben werden, damit das Ergebnis authentisch klingt.
Nach Abschluss der KI gestützten Produktion wurden sämtliche Titel im eigenen Tonstudio klanglich
bearbeitet und professionell gemastert. Für Streaming Dienste entstand zusätzlich eine gesonderte
Version, die den technischen Anforderungen der Plattformen entspricht. Das Ergebnis sind
hochwertige Master für CD oder Vinyl sowie optimierte Fassungen für Streaming Angebote.
Insgesamt investierten die Produzenten rund zwei Wochen Arbeit in das Projekt. Hinzu kamen etwa
1.500 Euro Produktionskosten für professionelle Software und KI Werkzeuge, die die Produzenten
nicht in Rechnung stellten. Eine vergleichbare Produktion mit Musikern, Sängern und Tonstudio
hätte nach ihren Angaben ein Vielfaches gekostet und wäre für einen ehrenamtlichen Verein
wirtschaftlich kaum umsetzbar gewesen.
Für den Heimat und Kerweverein Alt Weinheim ist dieses Projekt mehr als ein Lied. Es zeigt, dass
Brauchtum und Innovation keinen Widerspruch bilden. Traditionen bleiben lebendig, wenn sie mit
der Zeit gehen und neue Generationen ansprechen. Der Verein möchte Menschen für die Kerwe
begeistern, das Gemeinschaftsgefühl stärken und Interesse an einer aktiven Mitarbeit im
Vereinsleben wecken.
Der Song soll dabei keine bestehenden Traditionen ersetzen. Er ergänzt sie. Der bekannte
Schlachtruf, die Verbundenheit mit dem Kerwehaus, die Atmosphäre im Gerberbachviertel, auf dem
Marktplatz und im Schlosspark bleiben das Herzstück der Weinheimer Kerwe. Der neue Titel gibt
dieser Tradition eine zeitgemäße musikalische Stimme.
Der Heimat und Kerweverein Alt Weinheim zeigt mit diesem Projekt, dass Ehrenamt offen für neue
Ideen sein kann. Moderne Technologien werden dort eingesetzt, wo sie einen Mehrwert schaffen.
Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Menschen, die mit ihrem Engagement die Weinheimer Kerwe
Jahr für Jahr ermöglichen.
„Woinemer Kerwe“ ist bereits auf den gängigen Streaming Plattformen verfügbar und wird bei der
offiziellen Eröffnung der Weinheimer Kerwe erstmals öffentlich präsentiert. Damit erhält die Kerwe
ihre eigene musikalische Hymne, die weit über die Kerwe hinaus für Weinheim und seine gelebte
Tradition werben soll.
Youtube ->
Spotify ->
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de/album/2CgykBvcMLsAdm6vWMwYSh?si=9pfeVHOgQQKhCkxCFG-
tjw&nd=1&dlsi=1f02b62d9212419b
Quelle: Heimat- und Kerweverein Alt-Weinheim e.V.
Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:57