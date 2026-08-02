Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Kurzer Raststopp endet mit Unfall



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Tank + Rastanlage Hardtwald West zu einem Unfall. Ein 77-jähriger wollte mit seinem Volvo vorwärts einparken, hierbei verwechselte er Gas- und Bremspedal.

Aufgrund dessen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr an der Grundstücksgrenze der Rastanlage über einen Wildzaun und stoppt dann an einem Baum. Erfreulicherweise wurde der Fahrer und seine Beifahrerin nur leicht verletzt und es wurden keine weiteren Personen geschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 12.000 Euro geschätzt, der Schaden an Zaun und Baum wird mit ca. 2.000 Euro angegeben.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:15