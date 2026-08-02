Mannheim: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden – Zeugenaufruf



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Heute Nacht gegen 00:50 kam es Uhr in der Herzogenriedstraße zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 24-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Straße vom Leoniweg kommend in Richtung Waldhofstraße mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. An einer Einmündung verlor der Fahrer aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kurzfristig den Kontakt zum Boden, schlug erneut auf die Fahrbahn auf und verlor anschließend die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin er rechts gegen den Bordstein fuhr. Von dort schleuderte der 24-Jährige gegen einen ordnungsgemäß geparkten Opel. Durch den Aufprall wurden weitere drei Fahrzeuge schwer beschädigt. An drei geparkten Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Die eingesetzten Beamten konnten Driftspuren vom Bordstein bis zur Kollision mit dem Opel verfolgen.

Der 24-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Für die weiteren Ermittlungen wurde das Fahrzeug polizeilich sichergesellt und anschließend durch eine Fachfirma, gemeinsam mit den geparkten Fahrzeugen, abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf fast 200.000,- Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen und bittet weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:12