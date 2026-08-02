Mannheim – Nachtrag – A6: Fahrbahn nach Böschungsbrand wieder frei

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es zu einem Böschungsbrand im Bereich der Theodor-Heuss-Brücke. Bis zum Löschen der Fläche, welche etwa die Größe eines Fussballfeldes hatte, musste eine Fahrspur auf der BAB 6 gesperrt werden.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Sperrung ist wieder aufgehoben. Die Höhe des Sachschadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat hierzu und insbesondere hinsichtlich der Brandursache die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 08:45