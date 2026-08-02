Mannheim – Herrenloses Schwert löst Polizeieinsatz aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr informierte eine aufmerksame Bürgerin die Polizei über ein herrenloses Schwert im Foyer des Rosengartens. Zu diesem Zeitpunkt fand an der Örtlichkeit eine Veranstaltung statt.

Die eingesetzten Kräfte nahmen das Schwert entgegen. Bei der Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass das Schwert stumpf war und offenbar zu einer Verkleidung gehörte.

Das Schwert wurde sichergestellt und eine Fundanzeige aufgenommen. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Besitzer aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 09:14