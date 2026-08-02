Ludwigshafen – Gemeinsam Singen – Gesundheit fördern

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen

Am Montag, dem 10. August 2026, startet die Singgruppe der Schlaganfallgruppe Ludwigshafen ins zweite Halbjahr. Das Treffen beginnt

um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25). Das gemeinsame Singen steht dieses Mal unter dem

Motto „Sommerwind“.

Im Mittelpunkt stehen sommerliche Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der

eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache.

Das Singen bringt nicht nur Freude, sondern trägt auch zur Stärkung sozialer

Kontakte und zur Verbesserung der Gesundheit bei. Wir laden alle

Schlaganfallpatienten, Angehörige, Freunde und Singbegeisterte ein, die ihre

Stimme trainieren und gemeinsam singen möchten – Vorkenntnisse sind

nicht erforderlich! „Singen tut gut! Singen macht Mut!“

Die Singgruppe wird geleitet von Markus Braun und von Ulrike Braun am

Klavier begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen (Dirigent,

Stimmbildner und Kirchenmusiker; bzw. Gymnasiallehrerin für Musik und

Violinpädagogin) und absolvierten zusätzlich die Weiterbildung zum Singleiter

im Gesundheitsbereich.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Für Informationen zur Singgruppe steht Markus Braun (Info-Tel.: 0621

5296945, Email: BraunMarkus1@web.de) zur Verfügung. Allgemeine Fragen

zur Schlaganfallgruppe beantwortet Barbara Döbel (Tel.: 0621 699019).

Quelle: Markus Braun

(Leiter der Singgruppe)

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:52