Ludwigshafen – Gemeinsam Singen – Gesundheit fördern

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen
Am Montag, dem 10. August 2026, startet die Singgruppe der Schlaganfallgruppe Ludwigshafen ins zweite Halbjahr. Das Treffen beginnt
um 15.30 Uhr im Schiller-Wohnstift in Ludwigshafen-Oggersheim (Kapellengasse 25). Das gemeinsame Singen steht dieses Mal unter dem
Motto „Sommerwind“.
Im Mittelpunkt stehen sommerliche Lieder und Kanons, Tipps und Anregungen für das Wahrnehmen und Verbessern der
eigenen Atmung und den Umgang mit Stimme und Sprache.
Das Singen bringt nicht nur Freude, sondern trägt auch zur Stärkung sozialer
Kontakte und zur Verbesserung der Gesundheit bei. Wir laden alle
Schlaganfallpatienten, Angehörige, Freunde und Singbegeisterte ein, die ihre
Stimme trainieren und gemeinsam singen möchten – Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich! „Singen tut gut! Singen macht Mut!“
Die Singgruppe wird geleitet von Markus Braun und von Ulrike Braun am
Klavier begleitet. Beide sind erfahrene Musikpädagogen (Dirigent,
Stimmbildner und Kirchenmusiker; bzw. Gymnasiallehrerin für Musik und
Violinpädagogin) und absolvierten zusätzlich die Weiterbildung zum Singleiter
im Gesundheitsbereich.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Für Informationen zur Singgruppe steht Markus Braun (Info-Tel.: 0621
5296945, Email: BraunMarkus1@web.de) zur Verfügung. Allgemeine Fragen
zur Schlaganfallgruppe beantwortet Barbara Döbel (Tel.: 0621 699019).
Quelle: Markus Braun
(Leiter der Singgruppe)
Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:52