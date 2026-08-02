Ludwigshafen – Drogenfund bei Jugendlichen



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 02.08.2026 gegen 01:45 Uhr, wurden zwei Jugendliche in der Industriestraße in Ludwigshafen einer Personenkontrolle unterzogen.

Es handelte sich hierbei um einen 15-Jährigen und einen 14-Jährigen aus Ludwigshafen. Die Jugendlichen wurden durchsucht. Hierbei konnte in der Tasche des 15-Jährigen 31g Haschisch aufgefunden werden. Beide Jugendlichen führten einen Motorroller mit sich, welche ebenfalls überprüft wurden. Der mitgeführte Roller des 14-Jährigen war aufgrund Diebstahls zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Gegen den 15-Jährigen wird nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis ermittelt. Der 14-Jährige wird als Beschuldigter des Rollerdiebstahls geführt.

Trotz der Teillegalisierung von Cannabis ist es Jugendlichen nach wie vor untersagt Cannabis-Produkte, wie auch Haschisch, zu besitzen. Ab 18 Jahren ist das Mitführen von 25g in der Öffentlichkeit legal.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:23