Ludwigshafen – 19.000EUR Schaden nach Geldanlagebetrug



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 83-Jähriger aus Ludwigshafen zeigte am Samstag, den 01.08.2026, einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Mann sei durch eine unbekannte Frau angerufen worden. Diese habe ihn von einer Geldanlage mit einer Gewinnausschüttung von 60.000EUR überzeugt.

Mithilfe einer App habe sich die Täterin Zugriff auf das Mobilgerät des Geschädigten verschafft. Hier tätigte sie eigenständig zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 19.000EUR. Der tatsächliche Gewinn von 60.000EUR blieb jedoch aus.

Die Polizei warnt eindringlich vor der bereits bekannten und wiederkehrenden Betrugsmasche. Gerade Geldanlagen sollten niemals telefonisch abgewickelt werden. Werbung sollte immer kritisch hinterfragt und geprüft werden. Im Zweifel sollten sie sich zur Beratung an ihre/n zuständige/n Bankberater/in wenden.

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 21:21