Heidelberg-Ziegelhausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Laufender Einsatz im Bereich Ziegelhausen – Polizei bittet um Verständnis – Im Stadtteil Ziegelhausen läuft derzeit ein Polizeieinsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, wird aus der Luft nach einer Person gesucht, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet.

Der Polizeihubschrauber kreist aktuell über dem Bereich Heidelberg-Ziegelhausen und unterstützt die Suchmaßnahmen der Einsatzkräfte am Boden.

Zu den Hintergründen des Einsatzes sowie zur Identität der gesuchten Person liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Die Polizei hat angekündigt, zu einem späteren Zeitpunkt nachzuberichten.

Quelle: MRN-News wird die Entwicklung des Einsatzes verfolgen und berichten, sobald weitere offizielle Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 19:25