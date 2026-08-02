Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg durchsuchen Rhein – Suche bleibt ohne Erfolg!

In der Nacht zum Sonntag (02.08.2026) kam es auf dem Rhein zu einem groß angelegten Sucheinsatz nach einer vermissten Person. Zwischen 0:45 Uhr und 4:15 Uhr suchten zahlreiche Einsatzkräfte den Flussbereich zwischen Rheinkilometer 384 und Rheinkilometer 393 intensiv ab. Trotz des erheblichen Kräfteaufgebots musste der Einsatz schließlich ergebnislos beendet werden.

Die Einsatzleitung der Feuerwehr Rülzheim koordinierte die umfangreichen Suchmaßnahmen. Unterstützt wurde sie von zahlreichen Feuerwehren der Rhein-Anliegergemeinden sowie Rettungsdiensten und Hilfsorganisationen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Drohnen und Rettungshubschrauber unterstützen Suche

Um die vermisste Person möglichst schnell lokalisieren zu können, kamen neben zahlreichen Rettungsbooten auch Drohnen sowie ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Einsatzkräfte suchten sowohl die Wasserfläche als auch die Uferbereiche systematisch ab.

Der betroffene Rheinabschnitt erstreckte sich über mehrere Kilometer – von Rheinkilometer 384 bis Rheinkilometer 393. Trotz der intensiven Suchmaßnahmen konnte die vermisste Person nicht aufgefunden werden.

Suche am frühen Morgen eingestellt

Nach mehreren Stunden wurde der Einsatz gegen 4:15 Uhr ohne Ergebnis beendet. Über die Hintergründe der Personensuche oder die Identität der gesuchten Person liegen derzeit keine weiteren offiziellen Informationen vor.

Ebenfalls vor Ort waren zahlreiche weitere Einsatzkräfte verschiedener Behörden und Organisationen, die die Suchmaßnahmen unterstützten.

Quelle: MRN-News wird nachberichten, sobald weitere Informationen zu dem Einsatz vorliegen.

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Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 16:32