Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 43-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gefasst – Vorführung vor Haftrichter noch heute – Nach dem tödlichen Gewaltverbrechen in Bad Dürkheim hat die Polizei den dringend tatverdächtigen Mann festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gaben, wurde der 43-jährige Tatverdächtige am frühen Sonntagmorgen (02.08.2026) im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Bezug zur Erstmeldung

Wie MRN-News bereits berichtet hatte, ereignete sich am Freitagabend (31.07.2026) in Bad Dürkheim ein Tötungsdelikt. Nach der Tat lief eine groß angelegte Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter, die nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Vorführung vor Haftrichter geplant

Der festgenommene 43-Jährige soll noch im Laufe des heutigen Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser wird über den Erlass eines Haftbefehls entscheiden.

Ermittlungen dauern an

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei setzen ihre Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zum Motiv weiterhin mit Hochdruck fort. Zu den Umständen des Verbrechens wurden bislang keine weiteren Einzelheiten veröffentlicht.

MRN-News wird über den Fortgang des Verfahrens und die Entscheidung des Haftrichters weiter berichten.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 2. August 2026, 12:54