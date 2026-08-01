SÜW – Von Beginn an am Gymnasium Edenkoben dabei: Schulsekretärin Inge Hormuth in den Ruhestand verabschiedet



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – An diesem Morgen Ende Juni hatte es für sie schon einen „großen Bahnhof“ am Gymnasium Edenkoben gegeben: Hunderte Schülerinnen und Schüler hatten die Edenkobenerin Inge Hormuth, langjährige Schulsekretärin, auf dem Schulhof feierlich verabschiedet. Mittags folgte dann „Teil zwei“: In kleinerem Rahmen, aber ebenfalls sehr herzlich, verabschiedete der Landkreis Südliche Weinstraße als Schulträger Inge Hormuth.

Landrat Dietmar Seefeldt bedankte sich sowohl im Namen des Kreises als auch persönlich für das Engagement von Inge Hormuth und wünschte ihr für die Zukunft weiter alles Gute. Er sagte bei der kleinen Feierstunde im Kreishaus in Landau: „Sie waren wesentlicher Bestandteil der Schule, von Anfang an dabei. Sie kennen alle Schulleiter. Alle, die bis dato jemals am Gymnasium Edenkoben waren, kennen Ihren Namen.“ Auch wusste der Landrat, dass es Inge Hormuth gewesen war, die den runden Tisch der Schulsekretärinnen an der Südlichen Weinstraße etabliert hatte und lobte diese wichtige Vernetzung.

Der für die Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Werner Schreiner, Schulabteilungsleiter Ronny Bodenseh und der Personalratsvorsitzende Udo Baumgartner gaben Inge Hormuth ebenfalls gute Wünsche für den Ruhestand mit auf den Weg.

Inge Hormuth ist ausgebildete Bankkauffrau und arbeitete nach Ende ihrer Ausbildung auf verschiedenen Positionen bei der Sparkasse, unter anderem über sieben Jahre lang als Leiterin des Betriebsbereiches der Kreditabteilung. Nach Geburt des Sohnes sowie anschließender Erziehungszeit stieg sie 1996 als Regierungsangestellte in der Landauer Geschäftsstelle des Pädagogischen Zentrums Bad Kreuznach ein. Während dieser Zeit habe sie sich gedacht: „Schule wäre auch was für mich!“, wie sie bei der Verabschiedung im Kreishaus berichtete. So kam es 2003 dann auch: Sie wurde Schulsekretärin des neu gegründeten Gymnasiums Edenkoben. Ihr erstes Büro sei noch in der Finanzhochschule untergebracht gewesen, so Hormuth, bevor das Schulgebäude fertiggestellt worden war.

Im Jahr 2021 beging sie das Dienstjubiläum für 40 Jahre im öffentlichen Dienst, fünf Jahre später wurde sie nun in den Ruhestand verabschiedet. Mit jungen Menschen wird sie auch in der Rentenzeit verbunden bleiben: Beim Sportverein LCO Edenkoben ist Hormuth seit über 40 Jahren in der Jugendarbeit engagiert.

Bildunterschrift: Inge Hormuth wurde von Landrat Dietmar Seefeldt in den Ruhestand verabschiedet. Foto: KV SÜW

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 12:27