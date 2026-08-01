Rhein-Pfalz-Kreis – ERSTMELDUNG – Unfall in Maxdorf : Einsatzkräfte derzeit „Am Römig“ im Einsatz

Maxdorf / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Derzeit sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall im Bereich „Am Römig“ in Maxdorf im Einsatz.

Zur Ursache des Unfalls liegen aktuell noch keine Informationen vor. Nach ersten Berichten soll es zwei verletzte Personen geben. Der Unfallort ist derzeit abgesperrt.

Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zum Ausmaß der Schäden liegen derzeit noch nicht vor. Wir berichten nach, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 1. August 2026, 10:03